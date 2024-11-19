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Balıkesir'den Sofralarımıza Kaymak Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Balıkesir'den Sofralarımıza Kaymak Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi
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Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Balıkesir'den Sofralarımıza Kaymak Projesi' kapanış toplantısında başarılı kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, kaymak üreticilerine hijyen malzemeleri ve ekipmanlar hibe edildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Balıkesir'den Sofralarımıza Kaymak Projesi" kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Balıkesir Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Türkiye Damızlık Manda Birliği Başkanı Hakkı Peltek, İlçe Müdürleri, Şube Müdürleri, Mahalle Muhtarları, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Tarımsal Yayım Projesi kapsamında, Balıklı, Halalca ve Yakupköy mahallelerinde faaliyet gösteren 21 işletmeden katılım sağlayan ve başarılı olan 42 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreninin ardından, Balıkesir kaymağı üretiminde emek harcayan kursiyerlere çeşitli hijyen malzemeleri ve ekipmanlar hibe olarak dağıtıldı.

Sertifika ve malzeme dağıtım töreninde, 21 adet soğutucu dolap, 21 adet 8 litrelik kaymak tenceresi, 21 adet 10 litrelik kaymak tenceresi, 21 adet süt süzgeci, 10 bin adet sızdırmaz kaymak kabı ve 21 adet sağım hijyen seti kursiyerlere yüzde 100 hibe olarak verildi. Bu malzemeler, kaymak üreticilerinin daha hijyenik ve verimli bir üretim süreci geçirmelerine katkı sağlayacak.

Proje kapsamında kadın üreticilerin desteklenmesi, Balıkesir'deki kaymak üretiminin kalitesinin artırılması ve yerel ekonominin güçlendirilmesi hedeflendi. Proje, hem kadın üreticilere hem de bölgedeki tarım sektörüne önemli katkılar sunmayı amaçlıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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