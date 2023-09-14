Balıkesir'de Yılın İlk Zeytinyağı Sıkıldı

Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde, yılın ilk erken hasat zeytininden elde edilen zeytinyağı Ayvalık ilçesinde sıkıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok'un katılımıyla sezonun ilk zeytinleri sıkılarak yağ elde edildi.

Zeytinin yağa yolculuğuna dair bilgiler alan Vali Ustaoğlu, körfez bölgesinin zeytin üretiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Bu sezon 30 bin ton zeytinyağı üretimi beklediklerini ifade eden Ustaoğlu, "Bu yılki bu üretimle beraber ülkemizin ihracatına zeytinyağımızın çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bölgemizdeki çiftçilerimiz için çok önemli bir gelir kaynağı olan zeytin hasadının inşallah ilimiz için bölge halkı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de zeytinyağının her geçen gün daha fazla aranan ürün olduğunu belirtti.

Hasadın hayırlı olması temennisinde bulunan Canbey, "Bakıyorum üreticilerimiz heyecanlı, işçilerimiz heyecanlı, biz heyecanlıyız. Bizim bölgemizde zeytinin anlamı ve önemi çok büyük ve böyle bir bölgede yaşıyoruz. Bu hasadı yapmaktan da memnunuz, inşallah bu hasat için alın teri tüketen ve üreten yine bu iş için çalışan üreticilerimiz için hayırlı olur, uğurlu olur." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da hasadın Balıkesir ve Türkiye'ye bolluk ve bereket getirmesini diledi.