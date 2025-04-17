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Balıkesir'de Orman Köylülerine Koyunculuk Kredisi Desteği

Balıkesir'de Orman Köylülerine Koyunculuk Kredisi Desteği
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan orman köylülerine Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından hibe destekli koyunculuk kredisi verileceği açıklandı. Kura ile belirlenen 8 aileye toplam 410 bin TL kredi sağlanacak.

Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından Balıkesir'in Manyas ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan orman köylülerine hibe destekli koyunculuk kredisi verileceği açıklandı.

Manyas ve Kartalkaya Orman İşletme Şefliklerine bağlı Kapaklı ve Necip mahallelerinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde kura yöntemiyle belirlenen 8 aileye 30 koyun ve 1 koç verilecek. Projeden yararlanacak her aileye toplam 410 bin Türk Lirası kredi verilecek. Bu tutarın 82 bin TL'si devlet tarafından hibe olarak karşılanacak. Kalan 328 bin TL ise iki yıl geri ödemesiz olmak üzere 2027 yılından itibaren beş yıl içinde ödenecek.

ORKÖY koyunculuk projesine 36 üreticinin başvurduğu öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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