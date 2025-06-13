Balıkesir'de Buğday Hasadı Başladı

Balıkesir'de Buğday Hasadı Başladı
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Edremit ilçesinde buğday hasadı sürecinde denetimler yapıldı. Kaymakam Ahmet Odabaş ve İlçe Tarım Müdürü çiftçilere eşlik ederek hasat alanlarını ziyaret etti. Yangın tedbirleri ve biçerdöver kontrolleri hakkında bilgi verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde buğday hasadı başladı. Çıkrıkçı Mahallesi Ayvaçukuru mevkiinde yapılan ilk hasat sırasında biçerdöver kontrolleri ve sahada denetimler gerçekleştirildi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, hasat alanlarını ziyaret ederek çiftçilere eşlik etti. Üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunan yetkililer, çalışmaları yerinde inceledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli eşliğinde yapılan denetimlerde biçerdöver operatörlerinin yetki belgeleri, dane kayıpları ve teknik uygunluk gibi konular kontrol edildi. Ayrıca hasat sırasında ve öncesinde alınması gereken yangın tedbirleri hakkında üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Yangın riskinin yüksek olduğu yaz döneminde üreticilerin, hasat sırasında yangın söndürme ekipmanı bulundurması, biçerdöver operatörlerinin yetki belgeli ve deneyimli kişilerden oluşması, sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde hasat yapılmaması konularında uyarıldığı bildirildi.

Buğday hasadının bereketli geçmesini dileyen yetkililer, emek veren tüm çiftçilere teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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