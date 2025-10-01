Haberler

Balıkesir'de Ayçiçeği Hasadı Tamamlandı

Balıkesir'de Ayçiçeği Hasadı Tamamlandı
Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, 2024-2025 üretim sezonuna ait ayçiçeği hasadını 5 bin dekar alanda başarılı bir şekilde tamamladı. Elde edilen ortalama verim 210 kg/da olarak belirlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 5 bin dekar alanda yapılan ayçiçeği hasadı sona erdi.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, 2024-2025 üretim sezonuna ait ayçiçeği hasadını başarıyla tamamladı. Toplam 5 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde ortalama 210 kg/da verim elde edildi. Bu sonuç, enstitünün tarımsal üretimde planlı çalışmalara verdiği önemi ve sürdürülebilirlik yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

Enstitü yönetimi, elde edilen verimliliğin sadece bu sezon için değil, gelecek yıllar için de yol gösterici olacağını belirtti. Tarımsal araştırmalar ve uygulamalı üretim faaliyetleriyle hem bölgesel kalkınmaya hem de ülke tarımına katkı sunmayı amaçladıklarını aktardı. Gelecek sezona emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan enstitü, hasat sürecinde yoğun emek harcayan tüm teknik personel ve işçilere teşekkür ederek çalışmaların devam edeceğini duyurdu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
