Balıkesir'de Ağustos Ayında 675 Bin 596 Araç Trafiğe Kaydedildi

Balıkesir'de Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 675 bin 596'ya ulaştı. Türkiye'de ağustos ayında 215 bin 130 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 671 bin 596 oldu. Türkiye'de temmuz ayında 257 bin 471 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,1'ini otomobil, yüzde 43,9'unu motosiklet, yüzde 8'i kamyonet, yüzde 1,5'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,4 azaldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 18,5, minibüste yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 64,2, kamyonette yüzde 38,4, motosiklette yüzde 17,1, kamyonda yüzde 13,8, otomobilde yüzde 10,7 ve traktörde yüzde 4,9 azaldığı açıklandı. - BALIKESİR