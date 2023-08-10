Samsun'da balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonuna hazır girmek için hummalı bir şekilde eksiklerini gidermeye, teknelerini onarmaya çalışıyor. Balıkçılar, yeni sezon öncesi ağ kesme ve örme işlemlerinin yanı sıra tekne onarımı gibi bakımları da yapıyor. Sezonun açılmasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran balıkçılar, yeni sezon öncesi ümitlerini korurken, balık nerede görünürse teknelerini oraya süreceklerini söylediler.

Balıkçılardan sezona hummalı hazırlık

Balıkçı Malkoç: " Karadeniz'de balık neredeyse tekneler de orada"

SAMSUN - Samsun'da balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonuna hazır girmek için hummalı bir şekilde eksiklerini gidermeye, teknelerini onarmaya çalışıyor.

15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibari ile sona erecek. Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Canik Balıkçı Barınağı'nda balıkçılar sezon öncesi ağ kesme ve örme işlemlerinin yanı sıra tekne onarımı gibi bakımları da yapıyor. Sezonun açılmasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran balıkçılar, yeni sezon öncesi ümitlerini korurken, balık nerede görünürse teknelerini oraya süreceklerini söylediler.

"Balık neredeyse teknelerimiz de orada olacak"

Yeni sezon öncesinde hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini belirten balıkçı Şeref Malkoç, "Sezona hazırlık yapıyoruz. Ağlara bakım, onarım ve ekstradan yapılacak işleri halletmeye çalışıyoruz. Kısmetse Eylül 1'de sezonumuz açılacak. İnşallah iyi geçer diye ümit ediyoruz. Tabii biraz zor da olacağını tahmin ediyoruz. Masraflarımız biraz ağır, mazot fiyatları belli. İnşallah Allah yardımcı olur, tek temennimiz ümidimiz o. Balık sezonu açılınca Karadeniz'in her yerine gidebiliriz, gidiyoruz da zaten. Balık neredeyse tekneler de çoğunlukla orada oluyor" dedi.

"Sezon öncesi ağ hazırlıklarını ve tamirat işlerimizi hallediyoruz"

Balık sezonu öncesinde ağ bakım ve onarım işlemlerini yaptığını söyleyen balıkçı Cengiz Aydın, "1 Eylül'de balık sezonu başlayacak. Bizler de şu anda sezon öncesi ağ hazırlıklarını yapıyoruz. Tamirat işlerimizi hallediyoruz. İnşallah yakıt fiyatları biraz daha iyi olur, biz de daha iyi ücretler kazanabiliriz. Şu anda ortak çalıştığımız 2 kayıkta 12 işçimiz çalışıyor" diye konuştu.

Balıkçılar, 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'in bereketli sularına ağlarını atacaklar.