Palamut Bolluğu Tezgahları Süsledi: 125-150 TL'den Satışta

Balıkçıların "Vira Bismillah" diyerek denize açılmasıyla birlikte avlanan palamutlar kasa kasa tezgahlara getirildi. Sezonun ilk günlerinde tezgahlarda yaşanan palamut bolluğu dikkat çekerken, ağırlıkları yaklaşık 300 ila 400 gram arasında değişen palamutlar 125 ile 150 TL arasında satışa sunuldu.

Türkiye'de balıkçıların 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılmasıyla sezonun ilk palamutları da tezgahlarda yerini almaya başladı. Denizden avlanan palamutlar, balıkçı teknelerinden kasa kasa indirilerek tezgahlara taşınırken, ortaya çıkan bolluk dikkat çekti. Özellikle 300 ila 400 gram ağırlığındaki palamutlar, 125 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Balıkçı tezgahlarında günün erken saatlerinde başlayan hareketlilik ile kasalar dolusu palamut satış için sıralandı. Tezgahlarda boyutlarına göre ayrılan palamutlar, kilogram ve adet üzerinden satışa sunuldu.

Trabzon'un Moloz mevkiinde balıkçılık yapan Mehmet Can Örseloğlu, bol ve bereketli bir sezon beklediklerini belirterek, "Balıkçılar Vira Bismillah diyerek açıldı. İnşallah bu sene bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz. İnşallah bol balık olacak. Palamut kendini gösterdi. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Palamut 125-150 TL arasında satılıyor. Şu anda istenilen boyutlarda değil. 300-400 gram arasında değişiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda 1 kilogramın üstüne de çıkar. İnşallah o zamanlarda da bu fiyatlarda olur. Hamsi de tezgahları süsleyebilir. 2 yıl önce de böyle bol çeşitlilik görmüştük. Palamuttan sonra hamsi ve istavrit olmuştu" dedi.

Balıkçı Turgay Memiş ise palamut bolluğu yaşandığını kaydederek, "Bugün gerçekten palamut bolluğu gözüküyor. Vatandaş da bu balığı bekliyordu. Palamut 1,5 ay önce görülmüştü. Palamut şu anda 300-400 gram civarında. 25 gün içerisinde palamut 1 kilograma kadar ulaşabilir. Yağlanma süreci bundan sonra başlıyor. Palamutun yağmura ihtiyacı var. Havalarında soğuması gerekiyor. Vatandaşların 3 ay boyunca palamut yiyeceğini umut ediyorum. Hamsi bu sene çok seyrek. Cenabı Allah'ın bir hikmeti. Palamut bol olduğu sene hamsi az oluyor. İnşallah olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı