Baklavacıların Ramazan yoğunluğu başladı

Gaziantep'te Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden olan baklavada yaşanan talep artışı nedeniyle yoğun mesai başladı. Siparişlere yetişmeye çalışan baklavacılar yoğun mesai yaparken, bayrama birkaç gün kala bu yoğunluğu 2-3 katına çıkması bekleniyor.

AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, Ramazan ayında artan siparişlere yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Gastronomi kenti Gaziantep'te yoğun mesai yapan baklavacılar, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetini sofralara ulaştırmak için gayret ederken, işletmeler de bayrama bir kaç gün kala yoğunluğun 2-3 katına çıkmasını beklediklerini söyledi. Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, Gaziantep baklavasını dünyaya ulaştırdıklarını söyledi.

"Ramazan ayında normal zamana göre yoğunluğumuz daha çok artıyor"

Ramazan ayı başlarından itibaren yaşanan talep artışı nedeniyle yoğun mesai yaptıklarını söyleyen Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, "Ramazan ayına girmemiz sebebiyle normal zamana göre yoğunluğumuz biraz arttı. Özellikle Ramazan Bayramı'na 2-3 gün kala bu yoğunluğumuzun da 3-4 katına çıkmasını bekliyoruz" dedi.

"Gaziantep baklavasını dünyaya ulaştırıyoruz"

Gaziantep'te Türkiye'nin her noktası ile dünyanın pek çok noktasına baklava gönderdiklerini ifade eden Behzat Bozkurt, "Gaziantep'te ürettiğimiz baklavaları Türkiye'nin hemen hemen her yerine, dünyanın ise pek çok noktasına gönderiyoruz. Özellikle Almanya, İngiltere, Singapur, Hong Kong ve ABD gibi pek çok ülkeye baklava ihraç ediyoruz. Yani Gaziantep baklavasını dünyaya ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İyi baklavayı ucuza imal etmek mümkün değil"

Son günlerde spekülasyon haline gelen baklava fiyatları ile ilgili de açıklama yapan Bozkurt, "Klasik fıstıklı baklavanın kilosu 370 lira. Zaten iyi baklavayı da fiyatından anlayabiliriz. Bu dönemde iyi malı ucuza imal etmek mümkün değil. Baklava fiyatları ekonomik şartlardan dolayı çok yüksek. İşçilik maliyetleri ve ham maddeye gelen zamlar doğal olarak baklavaya da zam olarak yansıyor. Biz de mümkün olduğunca bu zammı en asgari tutarda tutmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bayram siparişleri şimdiden gelmeye başladı"

Ramazan ayının ortalarında olmalarına rağmen şu andan itibaren bayram siparişleri almaya başladıklarını da aktaran Bozkurt, "Şu andan itibaren bayram siparişleri gelmeye başladı. Türkiye'nin birçok ilinden siparişler geliyor. Yurt dışından gelen siparişleri imalattan geçirerek yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP