BAKKA, Bartın'daki Özel Sektöre Teşvik ve Destekleri Anlattı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Bartın'daki özel sektör temsilcilerine teşvik ve destekler anlatıldı.

BAKKA tarafından Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'nda bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla özel sektör temsilcilerine teşvik ve destekleri konusunda sunum yapıldı. Programda Dünya Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan kredi anlaşması doğrultusunda hayata geçirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uygulayıcısı olduğu SoGreen Projesi kapsamında özel sektöre yönelik Batı Karadeniz SoGreen Yeşil Girişim Hibe Programı, Girişimler için Mentörlük Programı ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programları gibi desteklerin içeriği aktarıldı. Etkinlikte bölgedeki yatırımcılar, girişimciler ve özel sektör temsilcilerine önemli fırsatlar sunan destek mekanizmaları Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sürdürülebilirlik Kalkınma Birim Başkanı Ümran Öztürk Can tarafından slayt gösteriler eşliğinde tanıtıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, "Bizim burada amacımız hem bu kapsamda verilen destek ve hibelerle bir kısmı mentörlük bir kısmı danışmanlık kapsamında Bartın'ımızın ve bölgemizin en fazla katkı sağlamasını istiyoruz. Bölgemiz ne kadar katkı sağlarsa bizde o kadar bölgesel kalkınmaya katkı sağlamış oluruz" dedi.

Bartın TSO Başkanı Halil Balık ise BAKKA desteklerinin bölge ekonomisne olan katkısına dikkat çekerek, "Devlet kolay kolay teşvik ve destek vermiyor. Veriyor ama bazı prosedürleri yerine getirmek gerekiyor. Ama bu pasta Karabük, Zonguldak ve Bartın'ı içeren bir pasta. Örneğin biz de bu pastadan yüzde doksan alamazsak yüzde onunu alacağız. Yani bu bizim çaba ve gayretimize bağlı. Bundan sonra hem Bartın Kalkınma Ajansı hem de odamızın danışmanlık birimi sizlere bu konuda her zaman hizmet vermeye hazır" şeklinde konuştu.

Programda sanayici ve yatırımcıların Bartın'da öncelikli ve desteklenecek yatırım konuları, sektörler ve sağlanan faydalar gibi konulardaki sorularına detaylı cevaplar verildi. - BARTIN