Bakırın libresi 6 doları aşarak rekor kırdı

Bakırın libresi, uluslararası piyasalarda arz endişeleriyle 6,06 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Bakır fiyatlarında geçen yıl yaşanan ralli havası bu yıla da taşındı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması, reel faizlerin gerilemesi ve dolara olan talebin azalması bakır fiyatları için destekleyici unsur oldu.

Bakır fiyatı, geçen yıl özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ve arza ilişkin endişelerden etkilendi.

Trump'ın geçen yılın temmuz ayında bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceğini açıklaması sonrasında bakırın libresi 5,90 doların üzerine çıkmıştı.

ABD merkezli Freeport McMoran şirketinin Endonezya'daki Grasberg maden ocağında meydana gelen kazanın bakır arzını olumsuz etkilemesi de fiyatların yükselmesine neden olmuştu.

Bakır, gümüş gibi yeşil enerji tarafında talep gören ürünler arasında yer alıyor. Küresel büyüme beklentilerinin iyileşmesi, yapay zeka yatırımlarının artması bakır fiyatlarını destekliyor.

Küresel çapta altyapı yatırımlarının devam etmesi baz metalleri olumlu etkilerken özellikle bakır talebi öne çıkıyor. ABD'ye devam eden yoğun metal akışı ise diğer bölgelerde arz sıkışması endişesini artırdı.

Elektrikli araç yatırımlarının artması ve küresel elektrik şebekelerinin yenilenmesi, bakır talebinin gücünü korumasını sağlıyor.

Çin ekonomisine ilişkin endişelere karşın ABD, Avrupa ve Hindistan kaynaklı talebin devam etmesi bekleniyor. Bakır, savunma sanayisinde de kullanılıyor.

ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler bakır fiyatları üzerinde etkili

ABD'nin gümrük tarifelerini artırabileceğine dair endişeler bakır fiyatlarındaki yükselişi tetikliyor.

Gümrük tarifeleri endişelerinden dolayı ABD'ye daha fazla bakır sevkiyatı olacağına dair endişeler de mevcut. Bu durum Asya ve Avrupa'da arza ilişkin sıkıntılara sebep oluyor.

Şili'deki Mantoverde madeninde grevlerin başlaması bakırdaki arz endişelerinin artmasına neden olan başka bir faktör olarak öne çıktı.

Öte yandan, güneş enerjisi sektöründe üretim yapan firmaların bakır gibi baz metaller kullanan panellerde büyük ölçekli üretime geçebileceğine yönelik tahminler de bakıra olan talebi ortaya koyuyor.

Yıllarca süren yetersiz yatırım ve maden faaliyetlerindeki aksamalar bakır fiyatlarındaki yükselişe neden olurken mevcut yükselişe ABD'nin politikalarına ilişkin belirsizlik sebep oluyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, arz-talep dengesi çerçevesinde bakırın talebinin bundan sonraki dönemde de artmasının beklendiğini belirtti.

Bakırın emtia piyasasında Çin tarafından talebi fazla olan ürünlerden biri olduğunu ifade eden Ergezen, "Son dönemde artan elektrikli araçlar talebi küresel anlamda ve özellikle Çinli otomobilcilerin elektrikli araçlarda ciddi anlamda pazar payına ulaşmış olması, bununla beraber dünyada yenilenebilir enerji yatırımlarının artması bakır talebini artıran en önemli unsurlardan bir tanesiydi. Bu nedenle bakırda yukarı yönlü bir hareket bekleniyordu." ifadesini kullandı.

Bakırdaki güçlü hareketlerin nedenlerinden birinin de faiz indirimi beklentileri olduğunu dile getiren Ergezen, "Faiz indirimlerinin devam edeceği beklenirken, bu da küresel ekonomilerde özellikle Çin'de toparlanmanın sağlanacağı ve siparişlerin artacağına yönelik öngörüleri öne çıkardı. Bu durum doğal olarak bakır talebinin artacağı, daha doğrusu endüstriyel metaller tarafındaki talebin daha ön plana çıkacağı beklentisini beraberine getirdi." yorumunu yaptı.

Gümüşteki aşırı değerlenme bakırın yükselmesine yol açıyor

Ergezen, endüstriyel metallerdeki yükseliş beklentisinin gümüş platin fiyatlarındaki artışta da görüldüğünü ancak şimdi bunun somut hale gelmesinin bakır gibi daha endüstriyel metaller tarafındaki talebin artmasına yol açtığını söyledi.

Ergezen, gümüş fiyatlarının çok yükseldiğini, burada geri kalan bakır gibi ürünlerin ön plan çıktığını vurguladı.

Bakırın küresel ekonomilerdeki toparlanma beklentisinden olumlu etkilenmesinin beklendiğini belirten Ergezen, şunları kaydetti:

"O yüzden bakır fiyatlarında bu toparlanmayı görüyoruz. Bir de tabii genel olarak küresel ticarette Trump'ın tarifeler savaşı, tarifelerle yönelik endişeleri de bulunuyor. Burada genel olarak fiyatlar desteklenir. Dolar endeksinin gerilediğini görürüz. Dolar endeksinin gerilemesi, Şili gibi ülkelerde çıkan bakır gibi ürünlerde dolara karşı da değerlenme sebebine yol açıyor. Bütün bunları topladığımız zaman bakır da yukarı yönü destekliyor. Bakırdaki yükseliş trendinin 2026 yılı boyunca artmasını bekliyorum."