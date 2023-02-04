Bakanlıktan 39 ilde sıfır araç satışına inceleme! Listede 13 distribütör ve 256 bayi var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 39 ilde, 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv sektörüyle ilgili son dönemde sıfır araçlarda stokçuluk yapıldığı, vergi mevzuatına aykırı hareket edildiği, elden tahsilat yapılarak vergi kayıp ve kaçağına yol açıldığına yönelik şikayetlere vurgu yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi müfettişleri tarafından "kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları" nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalara başlandığını duyurdu.

25 BİN ALICIYA ULAŞILACAK

13 distribütör ve 256 bayinin satış işlemlerine ilişkin bilgi ve belge talep süreçlerinin tamamlandığı aktarılırken, yapılan bu çalışma kapsamında ayrıca bayilerden araç satın alan 25 bin alıcıya ulaşılarak, özellikle alıcıların bayilere elden para verip vermediklerinin hususunun da araştırmaya konu edildiği kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında son derece kararlı bir tutum içerisindeyiz. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır.

"DENGESİZLİKLER ORTADAN KALDIRILACAK"

39 ilde bulunan distribütörler, araç bayileri ve alıcılardan alınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından gerekli bütün iş ve işlemler hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizlikler ortadan kaldırılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır."