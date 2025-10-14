Bakanlık bir ürünü daha radarına aldı! Hepsi tek tek toplatılacak

Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan ürünlerin denetimini sürdürürken, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar, elektronik cihazlar ve tekstil ürünlerinin ardından bu kez bir peluş anahtarlık toplatma listesine eklendi.

TEHLİKELİ MADDE TESPİTİ

Yapılan incelemelerde Çin menşeli peluş anahtarlığın yönetmeliğe aykırı olduğu ve içeriğinde sağlık açısından risk oluşturan kimyasal maddeler bulunduğu belirlendi. Bakanlık, üründe boğulma ve kimyasal risk tespit edilmesi nedeniyle toplatma kararı aldı.

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, üründe tespit edilen riskler şöyle sıralandı: "Boğulma (ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması), boğulma (akciğerlere hava akışının mekanik şekilde engellenmesi), kimyasal madde maruziyeti ve yaralanma riski."

TÜKETİCİLERE UYARI

Bakanlık, vatandaşların Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden düzenli olarak duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Uzmanlar ise özellikle çocuklara alınan küçük aksesuar ve oyuncaklarda menşe, sertifika ve CE uygunluğu gibi detaylara dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.