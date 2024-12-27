Üye Girişi
Haberler
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Herkes bu sözleri konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?
Herkes bu sözleri konuşuyor! Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Ocak'tan itibaren kamuda tasarruf tedbirleri çerçevesinde önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu. Alınan karar doğrultusunda 2025 itibarıyla kamu görevlilerine huzur hakkı, ikramiye gibi ek ücret ödemelerinin yapılması yasaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu görevlilerinin maaş uygulamalarında önemli değişikliklere gidileceğini açıkladı.

BİR GÖREV İÇİN BİR MAAŞ

Yeni düzenlemeyle birlikte kamu görevlileri yalnızca bir görev için maaş alabilecek. Bu maaşın toplam tutarına da üst sınır getirilecek. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde alınan bu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

FAZLA MAAŞ EMANET HESABA YATIRILACAK

Birden fazla görev yürüten kamu görevlilerinin ikinci maaşları ise ilgili kurum tarafından bir emanet hesabına aktarılacak. Ödenemeyen ücretler ise genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

İKRAMİYELER KALDIRILDI

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan 98 bin TL tutarı, kamu görevlilerine yapılabilecek aylık ödemelerin toplamı olarak belirlendi. Aylık ödemeler bu rakamı aşamayacak. Ayrıca, ikramiye ve huzur hakkı gibi ek ücret ödemeleri de artık yasaklanacak.

Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
img

Kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
img

İsrail'in Mescidi Aksa baskınına Türkiye sessiz kalmadı
img

Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

oy veren memurlar düşünsün

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevdet Taşkın:

mina oyim milletvekili maaşını kes isteyenler vatan için çalışsın kabul etmeyen yapmasın

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUlas Toplar:

acaba işçi ikramiyeleri de mi yasaklanacak merak ettim gerçekten

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Kafalara hunileri takilacak az kaldı. Bir kuple daha gayret edelim.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

wayyy be bunlar vardida biz niye hissediyorum vaybeee ne ikramiye varmış da biz görmedik

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıakan kaplan:

Doğru karar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını köyden kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf
Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 28-29 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 28-29 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Çukurova, Seyhan, Yüreğir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Aralık Ödemiş, Kiraz, Dikili su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Aralık Sincan, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Aralık günün maçları nereden izlenir? 28 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Terazi, Kova burcu yorumu! 28 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.