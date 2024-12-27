Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu görevlilerinin maaş uygulamalarında önemli değişikliklere gidileceğini açıkladı.

BİR GÖREV İÇİN BİR MAAŞ

Yeni düzenlemeyle birlikte kamu görevlileri yalnızca bir görev için maaş alabilecek. Bu maaşın toplam tutarına da üst sınır getirilecek. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde alınan bu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

FAZLA MAAŞ EMANET HESABA YATIRILACAK

Birden fazla görev yürüten kamu görevlilerinin ikinci maaşları ise ilgili kurum tarafından bir emanet hesabına aktarılacak. Ödenemeyen ücretler ise genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

İKRAMİYELER KALDIRILDI

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan 98 bin TL tutarı, kamu görevlilerine yapılabilecek aylık ödemelerin toplamı olarak belirlendi. Aylık ödemeler bu rakamı aşamayacak. Ayrıca, ikramiye ve huzur hakkı gibi ek ücret ödemeleri de artık yasaklanacak.