Haberler

Bakan Yumaklı, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılan değişikliklerle tarım sektörünün sürdürülebilir ve dinamik bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'na ilişkin "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, tarımsal potansiyelimizi en üst seviyeye taşıyacak stratejik adımlarımızı hukuki bir güvenceyle taçlandırırken, sektörümüzü küresel vizyonumuzla uyumlu, sürdürülebilir ve çok daha dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan söz konusu Kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğine işaret etti.

Kanunlarda yapılan değişikliklerle, tarım sektörünün yapısal dinamiklerini daha da güçlendirdiklerini, doğayı merkeze alan yeniliklerle, Türkiye'nin yarınlarına kalıcı bir miras bıraktıklarına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, tarımsal potansiyelimizi en üst seviyeye taşıyacak stratejik adımlarımızı hukuki bir güvenceyle taçlandırırken, sektörümüzü küresel vizyonumuzla uyumlu, sürdürülebilir ve çok daha dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu tarihi adımlar, sadece bugünün değil, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin tarım politikalarına atılmış sarsılmaz bir imzadır. Bu süreçte Gazi Meclisimizin çatısı altında titizlikle ve yoğun bir mesai harcayan değerli milletvekillerimize ve mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemize, sektörümüze ve milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Mert Davut
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin

Özgür Özel'den istediğini aldı

Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Anne-oğul bitişik sınıflarda YKS'ye girdi

Tatlı rekabet! Anne-oğul bitişik sınıflarda sınava girdi
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti'siniz

Maç bitince fena patladı: Bütün olayınız...