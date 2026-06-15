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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı Açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, orman ve açık alanlarda ateş yakılmaması çağrısında bulundu. 28 bin personel ve 138 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, "Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ormanları korumak için 28 bin personel ve 138 bin gönüllü ile hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ancak en büyük gücümüz, sizin hassasiyetiniz. Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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