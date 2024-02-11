Bakan Yumaklı: Misafir kelimesi çarpıtıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de dün yaptığı bir konuşmada "Türkiye'nin 2050 yılındaki nüfusu 105 milyon, gelecek bir o kadar misafirimizi de düşünürsek 210 milyon. Bu nüfusun gıda ve ihtiyacını karşılamamız gerekecek." ifadelerini kullandı. Bakan'ın, sözlerinin Türkiye'ye gelecek sığınmacıları kapsadığına dair iddialar üzerine Yumaklı'dan sözlerinin çarpıtıldığını belirten bir açıklama geldi.

"MİSAFİR KELİMESİ ÇARPITILDI, TURİSTLERİ KASTETTİM"

Bakan Yumaklı'nın Mersin'deki konuşmasında "Türkiye'nin 2050 yılındaki nüfusu 105 milyon, gelecek bir o kadar misafirimizi de düşünürsek 210 milyon. Bu nüfusun gıda ve ihtiyacını karşılamamız gerekecek." şeklindeki ifadeleri kullanması üzerine başlayan tartışmalara yeni bir açıklamayla karşılık verdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'deki konuşmasında hem vatandaşların hem de turistlerin gıda ihtiyacının karşılandığını ve sorunsuz şekilde devam ettirmek için gerçekleştirdikleri çalışmaları rakam vererek açıkladığını hatırlatan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakamları ifade ederken kullandığım 'misafir' kelimesinin bazı sosyal medya haber ve yorumlarında çarpıtıldığını veya farklı anlamlandırıldığını gördüm. Konuşmamın bütününe ve bağlamına bakıldığında 'misafir' ifadesinden açık şekilde 'turist'leri kast ettiğim görülmektedir ki turizm sektöründe genellikle bu ifade kullanılmaktadır."

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ: "TAMAMEN MANİPÜLASYON"

Gelişme üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de yapılan açıklamada da Bakan'ın sözlerinin sığınmacı olarak yorumlanmasının "tamamen manipülasyon" olduğu belirtildi. Merkezin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'ülkemize 105 milyon sığınmacının geleceğini' söyledi" iddiası doğru değildir. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, "Türkiye'nin 2050 yılındaki nüfusu 105 milyon, gelecek bir o kadar misafirimizi de düşünürsek 210 milyon. Bu nüfusun gıda ve ihtiyacını karşılamamız gerekecek." şeklindeki açıklamasının manipüle edildiği tespit edilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda politikalarımızı belirlerken her yıl ülkemizi ziyaret eden turistleri de göz önünde bulundurmaktadır. Bakan Yumaklı da açıklamasında, hem vatandaşlarımızın hem ülkemizi ziyaret eden turistlerin gıda ihtiyacının karşılandığını, gelecekte de bu ihtiyacı sorunsuz karşılamak için çalışmaların sürdürüldüğünü rakamlarla ifade etmiştir. Bakan Yumaklı'nın açıklamasındaki "misafir" ifadesi ülkemizi ziyaret eden turistlere yönelik olup "sığınmacı" olarak yorumlanması tamamen manipülasyondur.