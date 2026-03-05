Haberler

Bakan Yumaklı, Memur-Sen ve İHH ortak iftar programına katıldı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İHH ve Memur-Sen'in ortak düzenlediği iftar programında, minik kalplere umut olmanın önemini vurguladı ve iyiliğin gücüyle büyüyen dayanışmanın önemini ifade etti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı ve Memur-Sen'in ortaklaşa düzenlediği iftar programına katıldığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ankara iftarında bu akşam başrolün, "Minik Kalplerde Umudu Yaşat" diyerek bağırlarına bastıkları kıymetli evlatlar olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Memur-Sen ve İHH'nin gelenekselleşen bu buluşmasıyla, kardeşlik soframızı iyilikle donatıp yavrularımızın hayallerine dokunmanın huzurunu yaşadık. İyiliğin gücüyle büyüyen bu dayanışmanın, dünyanın tüm mahzun gönüllerine ulaşmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
