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Bakan Yumaklı'dan zirai don açıklaması: 'Mahvolduk' demek sorumsuzca bir tutum

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticiler için "İllerimizdeki valilerimizle görüşüyoruz. 'Mahvolduk' açıklaması yapmak sorumsuzca tutum. Sigortası olanların ödemesi tespitin ardından hemen yapılacak. Sigortası bulunmayan üreticilerimiz için de desteğimiz olacak" dedi.

Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, birçok çiftçiyi etkileyen zirai don olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

34 ilimizin zirai dondan etkilendiğini belirten Bakan Yumaklı "Sigortası olanlar tespit çalışması biter bitmez derhal ödemeleri yapılacak. Bu bir takvim. Sigortası olmayan üreticilerimiz için yapmış oldukları giderleri hesaplayarak karşılayacağız. Ödeme gibi bir takvimi uygulayacağız.

"MALATYA'DA KAYISI AĞAÇLARINDAN BÜYÜK HASAR VAR"

Bütün yoğunluğumuzu bu işe vereceğiz. Bir sefer olduğunda hasar çok büyük oluyor. Malatya'da kayısı ağaçlarında büyük hasar var. Önümüzdeki sene meyve verebilmesi için yapılması gerekenler var. Bundan sonrası için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Don hadisesi başladığından beri çok yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdim. Sayın cumhurbaşkanımıza durumu arz ettim. Her zaman olduğu gibi üreticimizin yanında olmakla ilgili talimatlarını bize verdi. Üreticilerimize büyük geçmiş olsun diliyorum."

"LÜTFEN TARIM SİGORTASINI YAPTIRIN"

Bakan Yumaklı "Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70'i devlet tarafından karşılanıyor. Dondan korunmak için gerekli ihtiyaçların da yüzde 50'sini karşılıyor. Lütfen tarım sigortasını yaptırın" dedi.

NE OLDU?

10-11-12 Nisan tarihlerinde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu Türkiye; don, kar yağışı ve dolu gibi olaylar ile karşı karşıya kaldı.

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Bakan Yumaklı'dan zirai don açıklaması: 'Mahvolduk' demek sorumsuzca bir tutum
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıKeskin:

Başınıza taş yagmadığına şükredin

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Allahın işine karışmak olmaz en iyisini o bilir..ama üst üste yaşanan afetlerden çıkan sonuç..yüce Allah bile yeter akp yoksa .....

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Haber YorumlarıOsman Öner:

Faiz NAS deyip MİLLETİ kandırmak İslam'ın hükümleri güncellemesi gerekmektedir derseniz Allah büyüktür

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Milleti kandırıp kendilerine destek saglamak sorumluca bir hareket mi

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Sigortasini yaptirin diyor %70 ini zaten devlet veriyormus hala yaptirtmiyan varsa devletin böyle üreticiye yardim etmesi bile hata yaptiranin sucu ne o zaman?

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Haber YorumlarıOsman Öner:

Allah ile din ile yalan dolan işleri hak hukuk adalet eşitlik yiyenler olduğu yerde taş yağmadığına şükür

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

üzülüyorum valla bu devlete abi hava bu yani don olur dolu olur Allah tan gelen yani ona bile yetişmeye çalışıyo kimseyi mağdur etmemeye çalışıyor. varolsunlar...

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

geçen izmirde bir çiftçi devletten destek alamadık diye halt tv de anırıyordu il tarım müdürlüğü yanlarını gidip hesabına paranın yattığını belgelemişti oda yav bizim oğlan aldı galiba demişti de oğlu meyhanede yemiş paraları. yazık 85 milyonun hakkını yedirmeyin. para gerçekten çiftçiye gidiyormu ve çiftçilikte harcanıyormu kontrol edin.

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Haber Yorumlarızebil animation:

her konuda olduğu gibi bu konuda da sıfırsınız

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Haber Yorumlarıyasemin yilmaz:

Koltuk sevdası. İki sene dolsun seçim yapılır vekillerin de bir bildiği var değil mi? El.kaldirmaktan başka sorun ve sorumlulukları olmayan tüm vekiller "on on beş tanesi hariç) koltuktan korkuyor halkın hakkından değil. Hakkımiz haram olsun

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