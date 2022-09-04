Bakan Varank, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil etti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dijitalleşmenin faydalarının adilane dağıtılabilmesi için veri transferini düzenleyen yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dijitalleşmenin faydalarının adilane dağıtılabilmesi için veri transferini düzenleyen yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı, Dönem Başkanı Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali Adası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye'yi temsilen çevrim içi katılan Varank, salgın sonrası dönemde dijitalleşmenin eğitim, ticaret, sağlık ve benzeri alanlardaki öneminin tüm dünya ülkeleri tarafından kavrandığını bildirerek, Endonezya Dönem Başkanlığının dijital okur yazarlık, veri akışları, bağlanabilirlik önceliklerinin Türkiye'nin çalışmalarıyla ve öncelikleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

"Yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç var"

Salgın döneminde ivme kazanan dijital teknolojilerin yaygınlaşmasının yeni eşitsizliklere ve uçurumlara neden olduğuna dikkati çeken Varank, oluşan bu dijital uçurumu aşmanın en etkili yolunun insan merkezli bir duruş sergilemek olduğunu kaydetti.

Varank, dünya nüfusunun üçte birinin gerekli dijital araçları, dijital okur yazarlığı veya internet erişimi yokken başarılı olmasının mümkün olmadığının altını çizerek küresel bir dönüşüm olacaksa, bu uçurumun haksız rekabete dönüşmesine izin vermemenin asli görevleri olduğunu vurguladı.

Veri transferinin devasa boyutlara eriştiği dünyada, bu verilerin kötüye kullanılması, mahremiyetin korunması ve fikri mülkiyet hakkında endişelerin üst düzeye çıktığını dile getiren Varank, "Yeni dönemde, gelişmekte olan ülkeler, küresel dijital platformlara yalnızca ham veri sağlayıcısı olma riskiyle karşı karşıya. Günümüzün dijital dünyasını yöneten bir elin parmaklarını geçmeyen güçler her türlü manipülasyonu yapıyor. İnsanlık bir dönüm noktasında bulunuluyor. Dijitalleşmenin faydalarının adilane dağıtılabilmesi için veri transferini düzenleyen yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Endonezya Dönem Başkanlığının yıl boyunca yapıcı ve gayretli çalışmasına rağmen, bu yıl "Bakanlar Deklarasyonu"nun yayımlanmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

G20'nin, dünya gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 80'inden fazlasını, uluslararası ticaretin yüzde 75'ini ve dünya nüfusunun ise yüzde 60'ını temsil ettiğini belirten Varank, G20'nin küresel sorunları çözmedeki rolüne vurgu yaptı.

Varank, bu doğrultuda Türkiye'nin uluslararası müzakerelerde veya anlaşmazlıklarda taraflar arasında güvenin tesis edilmesi için her türlü çabayı gösterdiğini örnekleriyle anlattı.

Özellikle gıda koridorunun güvence altına alınmasında Türkiye'nin gayretlerinin diğer ülkelerce örnek alınması gerektiğini vurgulayan Varank, diğer G-20 ülkelerinden de aynı çabayı ve çalışmayı beklediklerini ifade etti.

Bu yıl, üye ülkelerin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ihtilaflarından dolayı ortak bir metin üzerinde mutabakata varılamayan G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı, Dönem Başkanı'nın raporu ve Yeni Dönem Başkanı olarak Hindistan'ın görevi devralmasıyla son buldu.