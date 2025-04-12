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Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

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Liberya'dan havalimanlarını işletmeleri yönünde teklif aldıklarını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Liberya Dışişleri Bakanı'nın konudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bahsettiğini belirterek "Benzer şekilde talepler geliyor. THY uçuşunu istiyorlar. Ulaştırma alanında ve işletilmesinde ciddi talep var. Madagaskar da 'Lütfen buyurun' diyor" ifadelerini kullandı.

Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te Hakan Çelik'e önemli açıklamalarda bulundu.

YAPILAN TEKLİFİ AÇIKLADI

Dün akşam yemekte aynı masada Liberya Dışişleri Bakanı'nın olduğunu söyleyen Uraloğlu, kendilerine havalimanlarını işletmeleri yönünde teklif yapıldığını belirtti. Liberya Dışişleri Bakanı'nın konudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bahsettiğini söyleyen Uraloğlu, "Benzer şekilde talepler geliyor. THY uçuşunu istiyorlar" dedi.

"KESİNLİKLE SICAK BAKIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Akşamki yemekte aynı masada Liberya Dışişleri Bakanı vardı. Bizden ülkesindeki havalimanlarını işletmemizi istiyor. Gerekli iletişim bilgilerini verdik. Kesinlikle sıcak bakıyoruz. Yemeğin devamında Cumhurbaşkanımıza gitti, bu konudan bahsetti. Ekip göndereceğiz, işletilmesi, genişletilmesi konusunda katkı sağlayacağız. Bu bir anlık gelişen bir durumdu. Benzer şekilde talepler geliyor. THY uçuşunu istiyorlar. Ulaştırma alanında ve işletilmesinde ciddi talep var. Madagaskar da 'Lütfen buyurun' diyor. Oraya gidip sadece para kazanma değil, ilişkileri de geliştiriyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

TURİZMDEKİ HEDEFLER

Türkiye'de turizm anlamında çok güzel gelişmeler olduğunu da vurgulayan Uraloğlu, "Antalya havalimanının 35 milyon kişilik terminal kapasitesi vardı geçen yılı 39 milyon kişiyle kapattık. İç ve dış hatlar terminali yapılması gerekiyordu, terminalleri yaptık. 35 milyon olan kapasiteyi 82 milyona çıkardık. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 90 milyondur, hedefimiz 200 milyondur. Burası da en büyük kapasiteye sahip ikinci havalimanı oldu" şeklinde konuştu.

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Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

DEVLETİN KENDİ KAYNAKLARIYLA YAPACAĞI ÇOK DAHA UCUZA AL EDİP İŞLETECEĞİ YOLLARA KÖPRÜLERE AKILIN ALMAYACAĞI RAKAMLARDA GARANTİ VEREREK ÜLKENİN GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA AL SONRA GİT LİBERYADA HAVAALANI İŞLETME DERSİ VER LİBERYALILAR HAPI YUTTU

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

övündüğü kulvara bak utanmadan; Liberya, Madagaskar... ödemeyi neyle yapacaklarmış mızrakla mı yoksa önlerindeki yaprakla mı :)

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Haber YorumlarıMehmet efe:

o ülkelerde arz olsa thy ye yedirirler mi? sanki bana müjde veriyor. bir thy var onuda batırın da içiniz rahat etsin..

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ne anladık yani bu şişirme haberden şimdi thy dünyanın her yerine uçuyor uygun rotalarada uçar zaten sen kendi havaalanını yandaş şirketlere işlettiriyorsun da thy olarak gdip başka ülkede havaalanı mı işleteceksin yani bu uzzzun yazıdan çıkartacak bişey bulamadım

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Haber Yorumları8nccvk75xc:

Thy de mi satacaksınız yani yanlış mı anladım

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Haber YorumlarıSer_hat:

Oralar nerede la...millet uzaya üst kurar bizim gidişat liberya,madagaskar

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Ne güzel oralara yardım ederler onlarda bizden dron alır :

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Haber YorumlarıSMMM:

GERÇEKTEN BUNLAR ÜLKEYİ YÖNETİYOR YA AKLIM ALMIYOR ÖVÜNDÜĞÜ ŞEYE BAK.SEN ÜLKENİ KALKINDIR ÖNCE ENFLAASYONUN MADAGASKAR VE LİBERYADAN FAZLA :)

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Haber Yorumlarıkocak aziz:

afrika

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Haber YorumlarıBerkay:

Dünya 5 ten büyüktür. Orta doğunun aslanları

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