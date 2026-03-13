Bakan Uraloğlu, Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezinin açılışında konuştu Açıklaması

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan'da ilk sinyali alınacak 5G hizmetlerini 2 yıl içinde ülkenin her noktasına ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "5G'ye geçişle mobil internet hızımız 10 kata yakın artacak, vatandaşlarımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkanına kavuşmuş olacak." dedi.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen, milli teknolojilerin yer aldığı, akıllı üretim sistemleri, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik çözümleri ve uzaktan kontrol senaryoları gibi yeni nesil teknolojilerin gerçek kullanım senaryolarıyla deneyimlenebileceği "Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi" açıldı.

Bakan Uraloğlu, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, bilişim ve haberleşme sektörünün bugünün dünyasının en stratejik ve vazgeçilmez alanlarından olduğunu dile getirerek, bu sektörün ekonomik büyümeden istihdama, küresel rekabet gücünden milli güvenliğe kadar her alanda belirleyici rol oynadığını söyledi.

Yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yüksek hızlı bağlantı gibi teknolojilerin ülkelerin kalkınma hızını doğrudan etkilediğini belirten Uraloğlu, Bakanlık olarak yük, insan ve data ulaşımındaki iddialarını her geçen gün artırdıklarını, ülkenin geleceğinin inşasına yönelik yatırımlarına çıtayı yükselterek devam ettiklerini dile getirdi.

Uraloğlu, dijital dönüşümde küresel bir oyuncu olma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"2002 yılında genişbant internet abonemiz yoktu ve fiber optik kablo uzunluğumuz 81 bin kilometreydi. Bugün fiber optik ağ altyapımız 657 bin kilometreye ulaştı. Genişbant internet abone sayımız 98 milyona, mobil abone sayımız ise 100 milyona yaklaştı. Mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleştiriyoruz. Avrupa'da ortalama aylık 494 dakika mobil kullanım süresiyle lider konumdayız. (Yıl sonuna kadar) fiber uzunluğumuzu yaklaşık 100 bin kilometre artırarak 750 bin kilometreye, genişbant abone sayımızı 106 milyonun üzerine, mobil abone sayımızı ise yaklaşık 102 milyona çıkarmayı hedefliyoruz."

"Avrupa'da en çok haneye fiber ulaştıran ilk 3 ülke arasındayız"

Bakan Uraloğlu, Türk Telekom'un ülkenin dijital omurgasını oluşturan güzide bir kuruluş olduğunu belirterek, şirketin yıllar içinde kendini sürekli yenileyerek haberleşme ve iletişim hizmetlerinde sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir markası haline geldiğini söyledi.

Türk Telekom'un 2019'dan bu yana 231 bin kilometre yeni fiber döşediğini, 12,3 milyon haneye fiber erişim sağladığını dile getiren Uraloğlu, "2025 itibarıyla sadece Türk Telekom'un ülke çapındaki fiber ağ uzunluğu 535 bin kilometreye, fiber hane kapsaması ise 34 milyona yükselmiştir. Türkiye, bu istatistiklerle 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran ilk 3 ülke arasındadır. Fiber abone sayısında ise 4'üncü sıradayız." diye konuştu.

Uraloğlu, 5G'ye geçişte en kritik unsurlardan birinin güçlü fiber altyapı varlığı olduğuna işaret ederek şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda Türk Telekom, fiberdeki gücünü mobile taşımak amacıyla 2024 itibarıyla LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 61'ini fiberle bağlı konuma getirmiştir. Bu oran, mevcut dünya ortalamasının ve hatta Avrupa'nın 2028 için hedeflediği oran olan yüzde 53'ün dahi üstündedir. Türk Telekom, bu anlamda Avrupa'nın ve Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörlerinden biri konumundadır. Fiberleşme seferberliğinde öncü rol üstlenen şirketimiz 81 ilimizi kapsayan altyapısıyla 5G'ye hazırdır."

"5G'ye geçişle mobil internet hızımız 10 kata yakın artacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yakın zamanda gerçekleştirdikleri 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde Hazine'ye 3 milyar 534 milyon dolar gelir sağladıklarını anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:

"1 Nisan'da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içinde ülkemizin her noktasına eriştirmeyi hedefliyoruz. 5G'ye geçişle mobil internet hızımız 10 kata yakın artacak, vatandaşlarımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkanına kavuşmuş olacak. 5G, yalnızca bir haberleşme teknolojisi değil, aynı zamanda üretim gücümüzü, hizmet kalitemizi ve teknolojik rekabetçiliğimizi aynı anda yükselten bir kalkınma altyapısıdır."

Uraloğlu, 5G'nin endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracağını, sanayide akıllı fabrikalarla verimliliği zirveye taşıyacağını, tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim sağlayacağını, medya sektöründe ise 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayınlar yapılmasına imkan vereceğini anlattı.

Türk Telekom'un 5G'yi milli teknoloji ekosistemini büyütme fırsatı olarak gördüğünü ve bu kapsamda milli iş ortaklarıyla yenilikçi çözümler geliştirdiğini dile getiren Uraloğlu, şirketin, küresel operatörlerin inovasyon işbirlikleri için oluşturduğu "Alaian Network" gibi uluslararası oluşumlara dahil olan ilk Türk şirketi olduğunu söyledi.

"5G entegrasyonu yapay zeka, bulut bilişim ve ihracat artışında yeni ufuklar açacak"

Bakan Uraloğlu, açılışı yapılan Teknoloji ve İnovasyon Merkezinin Türk Telekom'un uluslararası konumunu güçlendireceğini belirterek şunları ifade etti:

"5G odağıyla tasarlanan bu 600 metrekarelik yenilikçi alan, yeni nesil bağlantı teknolojilerini gerçek zamanlı uygulamalarla görünür kılmayı amaçlamaktadır. Merkezde akıllı üretim, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik, uzaktan kontrol senaryoları, dijital ikiz, görüntü işleme, uzaktan bakım ve destek sistemleri gibi endüstriyel dönüşüm örnekleri sergilenirken hologram uygulamaları, IoT çözümleri, VR deneyim alanları, LEO uydu sistemleri ve sunucu soğutma teknolojileriyle 5G'nin sunduğu yüksek hız, ultra düşük gecikme ve ileri bağlantı kabiliyetlerini birebir deneyimleyebilecektir."

Uraloğlu, merkezin, 5G'nin endüstriyel dönüşümden akıllı şehirlere kadar geniş yelpazedeki farklı alanlara nasıl değer kattığını somut senaryolarla gösterme imkanı sunacağını dile getirerek, "Zaten Bakanlık olarak teknolojinin sadece tüketildiği değil, yerli ve milli imkanlarla üretildiği bir Türkiye için çalışıyoruz." dedi.

Bakanlığın 5G konusundaki hedeflerine değinen Uraloğlu, "5G'de en büyük önceliklerimizden biri teknolojinin yerli ve milli olarak üretilmesidir. Bu merkez de tam bu anlayışın bir ürünüdür." diye konuştu.

Uraloğlu, 5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilere yıllara göre artan şekilde yerli ürün ve milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu adımlarla 5G'yi milli teknolojimizin gücüyle hayata geçiriyoruz. Bu noktada bu merkezin katkısıyla sektörümüzün geleceğinin daha da parlak olacağına inanıyorum. 5G entegrasyonu, sürdürülebilirlik, yapay zeka, bulut bilişim ve ihracat artışı gibi alanlarda yeni ufuklar açacaktır."

Merkezde inceleme yapan Uraloğlu, Çanakkale'ye 5G ile bağlandı

Bakan Uraloğlu, konuşmaların ardından beraberindekilerle Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezinin açılış kurdelesini kesti.

Alanda incelemede bulunan ve merkez ile ilgili kendisine sunum yapılan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yönetim merkezine Türk Telekom'un 5G teknolojisiyle bağlanarak burada bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Telekom yetkilileriyle görüştü.

Uraloğlu, 5G teknolojisi sayesinde görüntülü görüşmelerin gecikme yaşanmadan yapılabildiğini söyledi.