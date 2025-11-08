Haberler

Bakan Uraloğlu, Kahire'de Ulaştırma ve Altyapı Forumu'na Katılacak

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9-11 Kasım tarihlerinde Kahire'de düzenlenecek ulaşım ve altyapı fuarına katılarak Türkiye'nin yatırımlarını tanıtacak. Etkinlikte sürdürülebilirlik, otonom ulaşım ve yenilikçi çözümler üzerinde durulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9-11 Kasım tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek "TransMEA 2025 Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Akıllı Ulaşım, Lojistik ve Altyapı Fuarı ve Forumu"na katılarak Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı yatırımlarını anlatacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, altıncısı bu yıl düzenlenecek etkinlikte ulaşım sektörünün geleceğini belirleyen yeni teknolojiler, sürdürülebilirlik, herkes için hareketlilik, otonom ulaşımın yükselişi ve yenilikçi çözümler masaya yatırılacak.

Etkinliğin bu yıl da, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların temsilcileri, ulaştırma sektörünün önde gelen üst yöneticileri ve bölge ülkelerinin karar vericilerini bir araya getirmesi bekleniyor.

"23 yılda ülkemizin ulaştırma altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptık"

Bakan Uraloğlu, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Yunanistan ve Güney Afrika'nın ulaştırmadan sorumlu bakanlarının yer aldığı üst düzey katılımcılarla 10 Kasım'da gerçekleştirilecek panele katılacak, "Sanayi, Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada Orta Doğu ve Afrika'nın Birbirine Bağlanması" başlıklı oturumda konuşacak.

Bölgenin en büyük ulaşım platformlarından biri olarak gösterilen etkinlikte Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı yatırımlarında edindiği tecrübeyi katılımcılarla paylaşacak olan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma alanında son yıllarda hayata geçirdiği mega projeler ve Kalkınma Yolu Projesi gibi bölgesel bağlantı vizyonuna dair görüşlerini aktaracak.

Uraloğlu'nun, forum kapsamında Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir ile ikili görüşme gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Türkiye'nin ulaştırma vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, "Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının merkezinde, ulaştırma ağlarının kesişim noktasında yer alıyor. Son 23 yılda ülkemizin ulaştırma altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Kalkınma Yolu Projesi ve Orta Koridor başta olmak üzere, tüm bu girişimlerle daha bağlantılı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
