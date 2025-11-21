Bakan Uraloğlu, Bursa'da İnegöl Giriş Kavşağı açılış töreninde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz inşallah önümüzdeki yıl Bursa'mıza yüksek hızlı trenle seyahat edeceğiz. Yani 2026 yılında biz Bursa'ya yaptığımız gezilerden bir tanesini de inşallah Ankara'dan, İstanbul'dan hızlı trenle yapmış olacağız. Projeyi yakından takip ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, İnegöl Giriş Kavşağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yolun medeniyet, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet ve dünyayla bütünleşme anlamına geldiğini ifade etti.

Ekonomik büyümenin birincil şartının güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Kara yolu taşımacılığı da aktarmasız, güvenli, esnek, hızlı ve kolay ulaşımın vazgeçilmez ulaşım modu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kara yolları gelişmiş ülkeler için hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynamakta ve adeta lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir fonksiyonu da üstlenmektedir. Bu gerçeğin bilinciyle, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıllık dönem içinde kara yollarında adeta yeni bir çağın kapılarını da aralayıp açtık. Ülkemizin dört bir yanında 'doğu-batı', 'kuzey-güney' demeden her tarafı baştan başa yüksek standartlı yol ağlarıyla kara yolcu kardeşlerimizle donattık."

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometrenin eşiğine getirdik"

Uraloğlu, yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçerek birbirine bağladıklarını belirterek, "Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 811 kilometreye çıkardık, tünel uzunluğumuzu 833 kilometreye çıkardık. Fark ettiyseniz bölünmüş yol uzunluğumuzu da 30 bin kilometrenin eşiğine getirdik, sadece birkaç adım kaldı. Sene sonuna kadar inşallah 30 bin kilometreye çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Bursa'nın, tarihiyle, sanayisiyle, tarımıyla, ihracatıyla Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, şunları söyledi:

"İnegöl ise bu lokomotifin en güçlü motorlarından biri. Mobilya sektöründe dünya markası olmuş, her yıl milyonlarca dolar ihracat yapan, alın teriyle, emekle büyüyen bir ticaret merkezi. İşte bu büyük üretim gücünün, bu bereketli emeğin dünyaya açılan kapısı da güvenli, hızlı ve kesintisiz yollarla olmalıdır. Açılışını yaptığımız İnegöl Giriş Kavşağı tam da bu ihtiyaç için hayata geçmiştir. Bu kavşağımızı 152 metre uzunluğunda, 6 açıklıklı farklı seviyeli bir köprülü kavşak olarak inşa ettik, tasarladık. Bağlantı yollarıyla 1,1 kilometre uzunluğundaki projemiz, Bursa-İnegöl-Eskişehir Devlet Yolu'nun en kritik noktasında yükseldi."

İnegöl Giriş Kavşağı ile yıllık karbon emisyonu 308 ton azalacak

Bakan Uraloğlu, İnegöl Giriş Kavşağı'nın şehir merkezine giriş çıkış yapan araçlar ile transit geçen ağır taşıtları birbirinden tamamen ayırdığını belirterek, kavşağın trafik yoğunluğunu azaltarak daha akıcı bir trafik sağladığını ifade etti.

İnegöl Giriş Kavşağı ile zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da yıllık olarak tam 308 ton azaltarak hem doğamızı koruyarak hem de temiz bir gelecek için önemli bir adım atmış olduk yeşil Bursa'mız için." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, kavşağın tamamlanmasıyla Bursa Turanköy Kavşağı'ndan Eskişehir il sınırına kadar uzanan tam 106 kilometrelik güzergahta sinyalizasyonlu kavşak kalmadığını, 106 kilometrelik bu hattın, tamamen yüksek standartlı, hızlı, konforlu ve kesintisiz bir yol haline geldiğini dile getirdi.

Uraloğlu, İnegöl'ün sanayicisi, çiftçisi ve esnafının artık ürünlerini daha hızlı, güvenli ve ekonomik şekilde limanlara, iç piyasaya ve ihracat kapılarına ulaştırabileceğini belirtti.

Yüksek Hızlı Tren Projesi

Kentteki hızlı tren projesine de değinen Uraloğlu, "Biz inşallah önümüzdeki yıl Bursa'mıza yüksek hızlı trenle seyahat edeceğiz. Yani 2026 yılında biz Bursa'ya yaptığımız gezilerden bir tanesini de inşallah Ankara'dan, İstanbul'dan hızlı trenle yapmış olacağız. Projeyi yakından takip ediyoruz. 'Nazar etme ne olur, çalış senin de olur' diyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da bugün açılışı yapılan kavşağın Türkiye kara yolları açısından çok önemli bir yer olduğunu söyledi.

Söz konusu kara yolundaki konforu, hızı ve güvenliği üst geçitlerle artıracaklarını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Onların ilk adımının açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Bursalı hemşehrilerimiz ve özellikle İnegöllü hemşehrilerimiz bu yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Bursa, gerçekten Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden. Tarımda önemli şehirlerinden. İnegöl de gerçekten Türkiye ekonomisinin göz bebeği ilçelerinden bir tanesi. Burada yapılan bu açılışla inşallah buradaki trafik çok daha rahatlamış, güvenli hale gelmiş olacak. Emeği geçen bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum."

Törene, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.