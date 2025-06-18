Bakan Uraloğlu Bulgaristan'da Demir Yolu Projesini Ziyaret Etti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'da demir yolu alanında faaliyet gösteren yerli inşaat firmasının şantiye sahasını ziyaret etti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da demir yolu alanında faaliyet gösteren yerli inşaat firmasının şantiye sahasını ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bulgaristan'da demir yolu alanında faaliyetlerde bulunan Duygu İnşaat'ın şantiye sahasını ziyaret ettik. Al bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran özel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.