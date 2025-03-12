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Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası hızlı trenle 14 saatten 3.5 saate düşecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "İnşallah Ankara'yı yüksek hızlı trenle İzmir'e bağlayacağız. İki il arasında 14 saat süren seyahati sadece 3 saat 30 dakikaya indireceğiz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Burada Bakanlığın projeleri hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "97 milyon insanımızı yüksek hızlı trenle biz taşıdık." dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Ankara'da da birçok hizmet yapıldığını belirterek şöyle konuştu: Ulaştırmanın her alanında, karayolu, demir yolu, hava yolu, iletişim anlamında ve denizcilik anlamında Türkiye'nin her tarafında gelen işleri yaptık. Ankara'mızda da birçok iş yaptık. Ankara'mızı bölünmüş yollarla ülkemizin her tarafına bağladık. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her tarafa bölünmüş yollarla bağladık. Hava yoluyla yine Ankara'yı ülkemizin her tarafına ve birçok yurt dışındaki merkeze bağladık. Ankara'yı, öncelikle Eskişehir'e, oradan İstanbul'a, sonrasında Konya'ya, Karaman'a, en sonra Yozgat'a yüksek hızlı trenle bağlamış olduk çok şükür.

BAKAN URALOĞLU: 97 MİLYON İNSANIMIZI YÜKSEK HIZLI TRENLE TAŞIDIK

"97 milyon insanımızı yüksek hızlı trenle biz taşıdık. Şimdi Ankara'yı inşallah İzmir'e bağlamış olacağız yüksek hızlı trenle. 14 saat süren seyahatimiz sadece 3,5 saate indirmiş olacağız. Yine Ankara'yı, Ankara- Niğde Otoyolu ile beraber öncelikle Nevşehir'e, Niğde'ye, oradan Akdeniz'e ve Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Osmaniye'ye ve Şanlıurfa'ya kadar yine otoyollarla tanıştırmış olduk. Yine iletişim anlamında birçok hizmet yaptık. Ben biliyorum daha talepler var. Onları biz il teşkilatımızla, il başkanlığımızla, milletvekillerimizle beraber organize ediyoruz. Yapmaya devam edeceğiz"

Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası hızlı trenle 14 saatten 3.5 saate düşecek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCENGİZ B.:

12 yıldır bitmeyen ankara bursa gibi di mi sayın bakan ??????

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

YEME İÇME İSRAF RANT TALAN YAĞMA PEŞKEŞ ŞATAFAT OLMASA BU ÜLKE KASABALARINA KÖYLERİNE KADAR DEMİR AĞLARLA ÖRÜLMÜŞTÜ ŞU AN ATATÜRKÜN DEDİĞİ GİBİ MUAASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIK ATATÜRK GİTTİ ÜLKE RAYDAN ÇIKTI

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