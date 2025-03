Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası hızlı trenle 14 saatten 3.5 saate düşecek

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Burada Bakanlığın projeleri hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "97 milyon insanımızı yüksek hızlı trenle biz taşıdık." dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Ankara'da da birçok hizmet yapıldığını belirterek şöyle konuştu: Ulaştırmanın her alanında, karayolu, demir yolu, hava yolu, iletişim anlamında ve denizcilik anlamında Türkiye'nin her tarafında gelen işleri yaptık. Ankara'mızda da birçok iş yaptık. Ankara'mızı bölünmüş yollarla ülkemizin her tarafına bağladık. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her tarafa bölünmüş yollarla bağladık. Hava yoluyla yine Ankara'yı ülkemizin her tarafına ve birçok yurt dışındaki merkeze bağladık. Ankara'yı, öncelikle Eskişehir'e, oradan İstanbul'a, sonrasında Konya'ya, Karaman'a, en sonra Yozgat'a yüksek hızlı trenle bağlamış olduk çok şükür.

BAKAN URALOĞLU: 97 MİLYON İNSANIMIZI YÜKSEK HIZLI TRENLE TAŞIDIK

"97 milyon insanımızı yüksek hızlı trenle biz taşıdık. Şimdi Ankara'yı inşallah İzmir'e bağlamış olacağız yüksek hızlı trenle. 14 saat süren seyahatimiz sadece 3,5 saate indirmiş olacağız. Yine Ankara'yı, Ankara- Niğde Otoyolu ile beraber öncelikle Nevşehir'e, Niğde'ye, oradan Akdeniz'e ve Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Osmaniye'ye ve Şanlıurfa'ya kadar yine otoyollarla tanıştırmış olduk. Yine iletişim anlamında birçok hizmet yaptık. Ben biliyorum daha talepler var. Onları biz il teşkilatımızla, il başkanlığımızla, milletvekillerimizle beraber organize ediyoruz. Yapmaya devam edeceğiz"