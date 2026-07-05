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Hızlı trende hedef "48 saatte tüm Türkiye'yi gezmek"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2028 yılına kadar hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye çıkaracaklarını, 2053'te ise 48 saatte tüm Türkiye'nin gezilebileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini belirterek, "2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, ulaşım olmadan ticaretin olamayacağını, ticaret olmadan üretimin güçlenemeyeceğini, üretim güçlenmeden de kalkınmanın sürdürülebilir hale gelemeyeceğini söyledi.

Ulaştırma projelerinin sadece fiziki yatırımlar olmadığını, aynı zamanda üretimi, ihracatı, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve ülkeler arası işbirliğini destekleyen stratejik adımlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, son 24 yılda 355 milyar dolarla ulaştırma ve altyapı alanında tarihi yatırımlar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye'yi bölünmüş yollarla, otoyollarla, yüksek hızlı tren hatlarıyla, limanlarla, havalimanlarıyla, lojistik merkezlerle ve güçlü haberleşme altyapısıyla donattıklarına işaret ederek, özellikle 2002'den itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle demir yollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını dile getirdi.

Demir yollarında yapılan yatırımların ulaşım ağlarını geliştirmenin ötesinde ekonominin ve şehirlerin ritmini değiştirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağının bugün 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin 9 kilometreye yaklaştığı bilgisini verdi.

"11 bin kilometrelik demir yolu ağını modernize ettik"

Uraloğlu, sadece yeni hatlar inşa etmediklerini, 11 bin kilometrelik demir yolu ağını da modernize ettiklerini aktararak, Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi hızlı tren hatlarında inşa çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Yapım çalışmaları süren Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu ile Türkiye Ermenistan-Azerbaycan arasındaki demir yolu bağlantısını güçlendirdiklerini, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demir yolu bağlantısıyla İstanbul Boğazı'ndan Marmaray'a alternatif yeni demir yolu hattına kavuşulacağını belirten Uraloğlu, bu projede ihale sürecinin ardından bu yıl inşa çalışmalarına başlamayı planladıklarını anlattı.

Uraloğlu, ana hatların yanı sıra 439 kilometrelik 286 iltisak hattı işletildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2028 yılına kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkezi sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Demir yolu hatlarımızı 2028'e kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4 bin 164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz."

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
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