Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği iddiasını ortaya atanların asıl hedefinin "ekonomi programı" olduğunu söyledi.

ŞİMŞEK, İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine dair dedikodular bir anda sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. İddiayı Bakan Şimşek dair hükümet kanadından pek çok isim yalanladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

SAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İddiayı ortaya atanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Bakan Tunç, asıl hedefin ekonomi olduğunun altını çizdi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: EKONOMİ HEDEFLENDİ

Bakan Tunç şunları söyledi: "Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Yeni bir ekonomik program uygulanıyor. Bütün çaba içerisindeler. Göstergeler iyi noktaya gidiyor. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapan çeteler var. Siyasetçiler, akademisyenler var.

"EKONOMİ DÜZELMESİN DİYE YAPILAN BİR ŞEY"

Bu şekilde halkı yanıltıcı bilgileri yayanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Sayın Bakanımızın böyle bir istifa olmadığını söylemesine rağmen yaymaya devam ettiler. Kasıtlı bir yaklaşım. Ekonomi düzelmesin, hükümet yıpransın diye yapılan bir şey. Bu tür kasıtlı haberleri yapanlar millet nezdinde itibar görmez."