Bakan Şimşek: 2026'da tarıma 938 milyar lira destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, stratejik olarak gördükleri tarım sektörünü desteklediklerini belirterek, "2026 yılında bütçeden finansman sübvansiyonu ve vergisel destekler dahil olmak üzere 938 milyar liralık bir kaynak söz konusu." dedi.

Ziraat Bankası'nın tarım sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nın öğleden sonraki bölümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Etkinlikte konuşan Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de tarımın her zaman stratejik bir sektör olarak görüldüğünü kaydederek, "Eğer stratejik bir sektör ise ona göre de desteklenmesi gerekiyor. Gerçekten de bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Gıda güvenliğinin, fiyat istikrarının ve sürdürülebilir büyümenin ana unsurlarından bir tanesinin tarımsal üretim olduğunu dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu anlayışla tarım sektörünü destekliyoruz. 2026 yılında bütçeden finansman sübvansiyonu ve vergisel destekler dahil olmak üzere 938 milyar liralık bir kaynak söz konusu. Bu desteklerin en önemli unsuru Hazinenin verdiği faiz sübvansiyonu. Ziraat Bankamızın yüzde 40,5'ten verdiği krediyi biz çiftçimize yüzde 12 gibi bir maliyetle yansıtıyoruz ki enflasyonun neredeyse üçte biri düzeyinde. Bu önemli ve bu uygun koşullu finansman sayesinde üretimimiz sürekli bir şekilde daha da güçleniyor."

Şimşek, bu uygulamanın ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2004 yılında başladığını anımsatarak, "İlk yıl 205 bin çiftçimiz yararlanmış. Bugün ise 1,2 milyon çiftçimizin bu kredi bakiyesi yaklaşık 1 trilyon lira. Yani hem sayı olarak hem miktar olarak gerçekten ciddi boyutlarda." şeklinde konuştu.

"Gıda enflasyonunda kalıcı çözüm yapısal dönüşümden geçiyor"

Bakan Şimşek, gıdanın hane halkı harcamalarında çok önemli bir kalem olduğunu belirterek, gıda üretimini artırmanın aynı zamanda hayat pahalılığıyla da mücadele açısından çok kritik bir konu olduğunu vurguladı.

Şimşek, "Gıda enflasyonunu sadece para ve maliye politikasıyla çözemeyeceğimiz ortada. O nedenle kalıcı çözüm arz yönlü yani yapısal dönüşümden geçiyor. Yani tarımın desteklenmesinden, üretimin artırılmasından geçiyor. Biz bu anlayışla yatırım programında özellikle sulama projelerine, toplulaştırmaya, mesela Bakanlığımızın yeni bir inisiyatifi olan organize tarım bölgelerinin altyapısının oluşturulmasına öncelik veriyoruz, ciddi kaynak ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin gıda arzını artırmak ve tarım ürünlerinin tarladan sofraya daha makul fiyatlarla ulaşması için eş güdüm içerisinde bütün kurumlarla yoğun bir çaba içerisinde olduğunu anlattı.

"Bu sene gıda üretiminde önemli bir artış olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, geçen yıl tarımsal üretim açısından zor bir yıl olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Tarımsal don ve kuraklık yaşandı ve bu ister istemez hayat pahalılığını bir miktar etkiledi. Bu sene de savaşın etkileri var. Ama bu sene gıda üretiminde önemli bir artış olacak ve inşallah bunun enflasyonun yavaşlamasına katkısı olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde amacımız bir taraftan üreticimizin emeğinin hak ettiği değerini bulması, diğer taraftan da vatandaşlarımızın hem güvenli hem de kaliteli gıdaya makul fiyatlarla ulaşması. Bu çerçevede bu bütüncül yaklaşımla gıda tarım ekosistemini inşallah çok daha da güçlendireceğiz."