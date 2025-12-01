Bakan Şimşek: Türkiye Ekonomisi İlk 9 Ayda Yüzde 3,7 Büyüdü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İlk 9 aydaki yıllık büyüme yüzde 3,7 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aştı" dedi.

Bakan Şimşek, 2025 yılı üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İlk 9 aydaki yıllık büyüme yüzde 3,7 gerçekleşti"

Türkiye ekonomisinin, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak çeyreklik bazda yüzde 1,1 büyüdüğünü kaydeden Şimşek, "Böylece ilk 9 aydaki yıllık büyüme yüzde 3,7 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aştı" dedi.

Şimşek, tarımın GSYH içindeki ağırlığının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Zirai don ve kuraklığın etkisiyle daralan tarım katma değeri büyümeyi belirgin şekilde sınırlarken tarım dışı büyüme yıllık yüzde 5,6 oldu. Sanayi katma değeri yüzde 6,5 artarken, bu artışta özellikle yüksek teknolojili üretim öne çıktı. Deprem bölgesinin yeniden imarına yönelik çalışmaların katkısıyla inşaat sektöründeki güçlü büyüme sürdü" ifadelerine yer verdi.

Tüketim ve yatırımlar yılın ilk yarısında olduğu gibi dengeli bir görünüm sergilediğini söyleyen Şimşek, inşaat yatırımlarındaki olumlu seyrin yanı sıra üretim kapasitesi açısından kritik önemde olan makine ve teçhizat yatırımlarının da yüzde 11,3 arttığını dile getirdi.

Bu dönemde küresel ticaretteki görece zayıf seyrin etkisiyle net dış talebin ise büyümeyi 1 puan sınırladığını ifade eden Şimşek, cari açığın milli gelire oranında yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyede kalmaya devam ettiğini vurguladı.

"Büyümenin 2025 yılında Orta Vadeli Program'ın sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz"

Büyümenin son çeyrekteki seyrine ilişkin de konuşan Şimşek, şunları kaydetti:

"Büyümenin son çeyrekte ılımlı seyretmesini ve 2025 yılında Orta Vadeli Program'ın sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Daha elverişli finansal koşullar ve destekleyici küresel konjonktür sayesinde ekonomik aktivitedeki artışın 2026'da bu yıldan daha olumlu olmasını bekliyoruz. Ayrıca, büyümenin enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam edeceğini değerlendiriyoruz. Dezenflasyon sürecini de olumsuz etkileyen kuraklık ve don gibi arz yönlü şokların etkilerini azaltmak amacıyla; verimliliği artıracak, sulama altyapısını güçlendirecek ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak ve istihdamı korumak amacıyla reel sektöre yönelik desteklerimize devam ediyoruz."

"Ekonomide verimliliği ve rekabet gücünü artıracak yapısal reformları hayata geçiriyoruz"

Fiyat istikrarını merkeze alan, sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışını hedefleyen programlarını kararlılıkla uyguladıklarının altını çizen Şimşek, "Bu program sayesinde son iki yılda elde edilen kazanımları kalıcı hale getirecek ve ekonomide dönüşümü sağlayarak verimliliği ve rekabet gücünü artıracak yapısal reformları hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA