Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını belirten Bakan Şimşek, emekli ve asgari ücret zammına ilişkin de konuştu. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Şimşek, güçlü zam sinyali verdi.

"ENFLASYONU 2026'DA TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ"

Enflasyonda tek hane için 2026'yı işaret eden Şimşek, "Büyük ve daha güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek ve milletimizin refahını artırmak için çalışıyoruz. Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız, enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu önümüzdeki yıl yüzde 36'ya 2026 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Gelecek sene yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür. Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir." dedi.

"ÇALIŞANLARIMIZI, EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Emekli ve asgari ücret zammına ilişkin de konuşan Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi hiçbir dönemde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi. Şimşek'in bu sözleri güzel bir zam bekleyen milyonları umutlandırdı.

"VERGİ SİSTEMİNDE REFORM İHTİYACI VAR"

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Sermaye piyasalarını enflasyon düştükçe güçlendireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönem her şeye rağmen tasarruf harcamalarımızı devam ettireceğiz. Borçlanma maliyetlerimiz geriledi, 'Orta Vadeli Program' işliyor. Vergide temel sorunumuz dolaylı vergi yükünün yüksekliği değil, dolaysız vergi gelirinin yeterli düzeyde olmamasıdır. Vergi mevzuatımızda reform ihtiyacı açıktır ve bu konunda yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Hedefimiz cari açığı kalıcı bir şekilde aşağı çekmektir."