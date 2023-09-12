Bakan Şimşek'ten ihracatçılara finansman desteğinin artırılmasına ilk yorum: Ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor

Merkez Bankası, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar TL'ye yükseltirken, günlük limit artışı temmuza göre 10 katına ulaştı. Bu gelişme sonrası bir değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde önemli bir karar aldı. Temmuz ayında yaptığı değişikliklerle yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulları kaldırarak krediye erişim şartlarını kolaylaştıran ve günlük kredi kullandırım limitini 1,5 milyar TL'ye çıkaran TCMB, limiti şimdi de 3 milyar TL'ye yükseltti. Bu gelişme sonrası bir değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalıcı refah artışı için ihracatın önemine dikkat çekti.

"DAHA ÇOK İHRACAT ODAKLI YATIRIM YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede, "Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İHRACATÇILAR KARARDAN MEMNUN

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, TCMB'nin, reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarması, ihracatçılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Merkez Bankası'nın reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarmasını memnuniyetle karşıladık. Verimli görüşmeler yaptığımız Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan'a ihracatçılarımıza verdiği destek ve sağladığı kolaylıklar için teşekkür ediyorum. Reeskont kredi limitlerininin artırılmasıyla önemli bir sorunu aşmış oluyoruz. Dolayısıyla ihracatımız finansman arayışıyla zaman kaybetmek yerine daha fazla üretime ve ihracata odaklanabilecek" diye konuştu.