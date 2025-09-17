Haberler

Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığından dert yananları rahatlatacak sözler

Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığından dert yananları rahatlatacak sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuk olduğu canlı yayında yıl sonunda enflasyonu yüzde 30'un altına indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "2026'da enflasyon daha az hissedilecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber'de katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel ticaret, enflasyon ve Türkiye'nin ihracat fırsatlarına dair önemli mesajlar veren Şimşek, "2026'da enflasyon daha az hissedilecek" dedi.

KÜRESEL DENGELER VE TÜRKİYE'YE ETKİSİ

Şimşek, dünyadaki ekonomik gelişmelerin Türkiye'yi de doğrudan etkilediğini belirterek, "Hiçbir ülke küresel olarak bir ada değil. Ticarette korumacılık artık geçici değil, kalıcı bir sorun. Gelecek yıl küresel ticaretin yüzde 2'nin altına düşmesi bekleniyor" dedi. Bakan, küresel emtia fiyatlarındaki gerilemenin ve enerji maliyetlerinde beklenen düşüşün Türkiye için avantajlı olduğunu vurguladı.

"İHRACATIMIZIN YÜZDE 62'Sİ KORUNAKLI"

Ticarette artan korumacılığa rağmen Türkiye'nin avantajlı bir konumda olduğunu ifade eden Şimşek, "İhracatımızın yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu 54 ülkeye gidiyor. Bu, ihracatımızın korunaklı olduğu anlamına geliyor. Bölgesel entegrasyon ön plana çıkıyor, biz de bu süreçte güçlü bir şekilde yer alıyoruz" diye konuştu.

ENFLASYONDA HEDEF: YÜZDE 30'UN ALTINA İNMEK

Enflasyondaki gidişata da değinen Bakan Şimşek, "Yıl sonunda manşet enflasyonu yüzde 30'un altına düşüreceğiz. 2026'da ise enflasyonun toplumda çok daha az hissedileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

DEPREMİN ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Deprem bölgesine 90 milyar dolar harcandığını hatırlatan Bakan Şimşek, bunun enflasyona büyük etkisi olduğunu belirtti. Ancak temel ürünlerde fiyat artışlarının kontrol altına alındığını, gıda enflasyonunun da önümüzdeki dönemde düşüş trendine gireceğini söyledi.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
Yorumlar (15)

Cin Çıkaran:

Rahatlatacak söz ''sıkın dişinizi 2100 yılı enflasyon sıfıra inecek''.

Sktgdn:

Öyle bir rahatladım ki anlatmaya kelimeler yetmez, dalga mı geçiyorsunuz lan bari susun da hatırlatmayın ikide bir

ekrem celebi :

Haberi izlemeyecegimde güleyim diye habere tıklıyorum.bu mandaval geldiğinden beri hayal satıyor.

Ömer:

Milletle alay ediyorsunuz.

sade vatandaş:

ben yalnız Allah birdir derseler inanırım gerisine kadir inanır

