Bakan Şimşek'ten Gazete İddialarına Yanıt: 'Akıl Dışı Saldırılar'

Bakan Şimşek'ten Gazete İddialarına Yanıt: 'Akıl Dışı Saldırılar'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında çıkan zorlama haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, tanımadığı kişilerin geçmişleri hakkında yorum yapmanın imkansız olduğunu belirtti ve ekonomi programının başarılı bir şekilde sürdüğünü vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir gazetede bakan olmadığı döneme ilişkin tek bir fotoğrafla bugün manşetten zorlama bir haber yapıldığını belirterek, "Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, bir gazetede yer alan hakkındaki iddialara ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan olmadığı döneme ilişkin, tek bir fotoğrafla, bugün manşetten ve zorlama bir haber yapıldığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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