Haberler

Bakan Şimşek: 2025'te sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleşti

Bakan Şimşek: 2025'te sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış yaşandığını açıkladı. Bakan, katma değerli üretimi artıran ve enerji bağımlılığını azaltan politikaların sonuçlarını aldıklarını belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Katma değerli üretimi ve potansiyel büyümeyi güçlendiren, enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikalarımızın sonuçlarını almaya devam ediyoruz. 2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleşti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katma değerli üretimi ve potansiyel büyümeyi güçlendiren, enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikalarımızın sonuçlarını almaya devam ediyoruz. 2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleşti. Üretimimiz yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 11,4, sermaye mallarında yüzde 8,5, ham petrol ve doğal gaz çıkarımında yüzde 25,6 arttı. Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
2 çocuk annesi kadının feci ölümü

2 çocuk annesi kadının feci ölümü