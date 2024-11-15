Bakan Şimşek: OECD ülkeleri arasında en düşük vergi yüküne sahip 3'üncü ülkeyiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Toplam vergi yükü sıralamasında yüzde 20,8 ile 38 OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip 3'üncü ülkeyiz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe teklifini görüşmek üzere toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık çalışmaları ve bütçe teklifi üzerine komisyon üyesi milletvekillerine sunum yaptı. Şimşek, komisyonda CHP'li milletvekillerinin protestosuyla karşılandı. Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye İstatistik Kurumu'nu eleştirerek, Şimşek'e abaküs hediye etmeyi teklif etti. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise "Nebati'yi elleriniz kızarıncaya kadar alkışladınız, Mehmet Şimşek'i de alkışlayın" diye konuştu.

Bakan Şimşek, uyguladıkları programla dış kırılganlıkların azaltılması ve makro finansal istikrarın güçlendirilmesiyle ilgili önemli mesafe katettiklerini belirterek, "Son 20 yılda, cari açığın milli gelire oranı ortalama yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. 2023 yılı mayıs ayında bu oran yüzde 5,5'e yükselerek önemli bir kırılganlık kaynağı olmuştu. Aldığımız tedbirlerle, yıllık cari işlemler açığını eylülde 9,7 milyar dolara ve milli gelire oran olarak yüzde 0,8'e düşürdük. Bu gelişmede ağırlıklı olarak para politikasının etkisiyle normalleşen altın ithalatı, enerji fiyatlarındaki gerileme, mal ve hizmet gelirlerindeki artış ve iç talepteki yavaşlama etkili oldu. Program döneminde, ilave rezerv birikimini sağlamak ve dış borç sürdürülebilirliğini güçlendirmek için cari açığın milli gelire oranını yüzde 2'nin altında tutmayı hedefliyoruz. Politikalarımızı bu doğrultuda oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

'KİRADA YÜZDE 25 SINIRININ KALKMASI ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ SINIRLADI'

Yıllık enflasyonun öngördükleri gibi mayıs ayında zirveye ulaştığını kaydeden Şimşek, "Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Son 5 ayda yıllık enflasyon 26,9 puan azalarak yüzde 48,6'ya geriledi. Para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşü daha belirginken, dünyada olduğu gibi bizde de hizmetlerde atalet yüksek seyrediyor. Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubundaki yıllık artışlar ve kiralardaki yüzde 25'lik tavan uygulamasının kalkması enflasyondaki düşüşü sınırlamıştır" diye konuştu.

'145 KAMU KURUM VE KURULUŞUNDA DENETİM YAPILDI'

Önceki tasarruf tedbirlerinden farklı olarak Bakanlık nezdinde 'Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi'ni geliştirdiklerini ve 'Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni de etkinleştirdiklerini kaydeden Şimşek, "Muhasebat Genel Müdürlüğümüz tasarruf tedbirleri kapsamında bakanlıklar, valilikler, üniversiteler, belediyeler ile diğer kurumlar olmak üzere 145 kamu kurum ve kuruluşunda denetim yapmıştır. Sağlık, savunma ve güvenlik hariç yeni araç tahsisini, kullanımdakilerin tasfiyesi koşuluyla ve mümkün olduğunca yerli ve elektrikli araçlarla sağlıyoruz. Genelge sonrası dönemde hizmet alımı suretiyle kullanılan taşıtlardan, sözleşmesi sona erenleri yüzde 15 oranında azalttık" dedi.

'VERGİ SİSTEMİMİZDEKİ TEMEL SORUN, DOLAYSIZ VERGİLERİN YETERLİ DÜZEYDE OLMAMASI'

Bakan Şimşek, vergi yüküne ilişkin kamuoyunda algı oluştuğunu ifade ederek, "Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Toplam vergi yükü sıralamasında yüzde 20,8 ile 38 OECD ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip 3'üncü ülkeyiz. Vergi yükü ortalaması OECD'de yüzde 34, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 41,2 seviyesindedir. Dolaylı vergi yükünün çok yüksek olduğu yönündeki kanaat de doğru değildir. Vergi sistemimizdeki temel sorun, dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmamasıdır. Ülkemizde dolaylı vergilerin milli gelir içerisindeki payı yüzde 9,1 iken OECD ortalaması yüzde 10,5, AB ortalaması ise yüzde 13,6'dır. Ülkemizde genel KDV (Katma Değer Vergisi) oranı yüzde 20'dir. Bu oran ile AB ülkeleri içerisinde en düşük vergi oranına sahip altıncı ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

2024 yılında usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarlarını önemli ölçüde artırdıklarını söyleyen Bakan Şimşek, kayıt dışı faaliyette bulunan mükelleflere artırımlı ceza uygulaması getirdiklerini kaydederek, "Lüks tüketim incelemeleri, lüks yat ve tekne satışları, araç kiralama faaliyetleri, 2'nci el araç ve gayrimenkul ticareti, kira denetimleri, kuyum sektörü ve altın ticareti, alkol, tütün ve akaryakıt sektörleri, sosyal medya kazançları, banka ve kredi kartıyla ödeme almayan işletmeler, IBAN ile kayıt dışı bırakılan kazançlar, kar payı transferleri, gelir beyanı olmayan yüksek tutarlı kredi kartı harcamaları, sahte belge düzenleme ve kullanımı gibi birçok alanda yaygın ve yoğun denetimler gerçekleştirdik" dedi.

Şimşek ayrıca, 2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke ettikleri işlem tutarının 644 milyon lira olduğunu kaydederek, "MASAK tarafından düzenlenen raporlar doğrultusunda mahkemeler tarafından yaklaşık 30 milyon liralık tutara el koyma kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifine 6 trilyon 598 milyar lira olarak belirlendiğini açıkladı. Şimşek, "Faiz hariç tutulduğunda bütçe teklifi 4,65 trilyon lira olmaktadır. Bu teklifin yaklaşık yüzde 1,6'sına tekabül eden 74,4 milyar lira Bakanlığımız hizmetleri için kullanılacaktır" dedi.