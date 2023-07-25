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Bakan Şimşek: Merkez'in bugün atmış olduğu adımlar cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yöneliktir

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir." dedi.

Merkez Bankası, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında bir dizi karar aldı. Karara göre, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı 2,89'a yükseltildi. Kredi kartı gecikme faizi ise yüzde 2,13 oldu. Konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atılan adımlarının cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yönelik olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek açıklamasında şunları söyledi:

"Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz.

"KAYNAKLARIMIZI İHRACATA VE YATIRIMLARA KANALİZE EDECEĞİZ"

Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz."

Bakan Şimşek: Merkez'in bugün atmış olduğu adımlar cari açığı ve enflasyonu düşürmeye yöneliktir

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Merkez Bankası Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Lion 1:

Vallahi ve billahi ekonomiyi ve merkez bankasını hiç yönetmesin ler adam koyma vallahi bu kadar kötü olmaz biraz rahatlar

Cevap Yaz23Yayından Kaldır
mahmut:

Sosyal medya fenomenleri bile sengiz oldu bu demektir ki: Amerikan merkezli sosyal medya kuruluşları reklamdan Türkiye yi sömürüyor. Buna DUR demek lazım... Amerikan merkezli sosyal medya hesaplarına reklam veren işletmelere verdiği rakam kadar vergi ücreti bindirmek lazım.

Cevap Yaz13Yayından Kaldır
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