Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan övgüyle bahsetti: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum

Merkez Bankası'ndaki devir teslim töreni sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni başkanla ilgili bir paylaşım yaptı. Merkez'in ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'dan övgüyle bahseden Şimşek, "Erkan ile çalışmayı ve onu desteklemeyi dört gözle bekliyorum. O olağanüstü bir seçim. Güçlü akademik referansları ve uluslararası finans piyasalarındaki engin deneyimi, Türkiye'ye zorlu ekonomik zamanlarda rehberlik etmek için iyi bir konumda olduğu anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı. Böylece, Erkan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı görevini üstlenen ilk kadın oldu.

GÖREVİ DEVRALDI

TCMB'de atama sonrası devir teslim töreni düzenlendi. Görevi devralan Erkan, son 2 yılda yaptığı hizmetlerden dolayı Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Güzel emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına hem de Merkez Bankası'nın çalışanları adına bu desteğinizi, emeğinizi ve hizmetlerinizi her zaman minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim. Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum" dedi.

"BİLGİSİNE VE TECRÜBESİNE GÜVENİYORUM"

Erkan'ın görevi devralmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sn. Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sn. Erkan bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR SEÇİM"

Daha sonra İngilizce olarak bir paylaşım daha yapan Erkan şunları söyledi: "Merkez bankasının yeni başkanı olarak Sayın Hafize Gaye Erkan ile çalışmayı ve onu desteklemeyi dört gözle bekliyorum. O olağanüstü bir seçim. Güçlü akademik referansları ve uluslararası finans piyasalarındaki engin deneyimi, Türkiye'ye zorlu ekonomik zamanlarda rehberlik etmek için iyi bir konumda olduğu anlamına gelir."