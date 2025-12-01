Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği maaş zammına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da katıldığı Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) etkinliğinde yıl sonu enflasyonuna dair kritik bir açıklama yaptı.

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA

Mevcut sisteme göre:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden gelen %11'lik artışa ek olarak enflasyon farkı alıyor.

Temmuz–Ekim enflasyonunun toplamı şimdiden %10,25 (SSK–Bağ-Kur) ve %16,55 (memur) oranında zammı garantilemiş durumda. Kesin rakamlar kasım ve aralık verileriyle netleşecek.

ŞİMŞEK'TEN NET MESAJ: YIL SONU ENFLASYONU %31

Şimşek, Türkiye'nin şu an önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu belirterek "Enflasyon yıl sonunda yüzde 31 civarına inecek. Önümüzdeki yıl yüzde 20'nin altını hedefliyoruz, sonraki yıl tek haneye düşecek" dedi. Bu açıklama, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için güçlü bir referans niteliği taşıyor.

TAHMİNE GÖRE MUHTEMEL ZAM ORANLARI

Mehmet Şimşek'in açıkladığı %31 yıl sonu enflasyon tahmini baz alındığında:

SSK–BAĞ-KUR emekli zammı: %12,28

Memur ve memur emeklisi zammı: %18,7

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Yüzde 12,28'lik artış gerçekleşirse en düşük emekli aylığı 16.881 TL → 18.953 TL seviyesine çıkacak.