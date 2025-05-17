Mehmet Şimşek: Mayıs'ta enflasyon beklentisi yüzde 25,1'e geriledi

Bakan Şimşek, "Mayıs'ta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e geriledi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı enflasyon beklentisine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25'E GERİLEDİ

Şimşek paylaşımında Mayıs ayı enflasyon beklentisinin gerilediğini duyurdu. Şimşek, "Mayıs'ta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e geriledi" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in paylaşımının tamamı şöyle: "Mayıs'ta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor."