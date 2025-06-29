Bakan Şimşek: Kamu Harcamalarında Verimlilik ve Hesap Verebilirlik Öncelikli

Bakan Şimşek: Kamu Harcamalarında Verimlilik ve Hesap Verebilirlik Öncelikli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu harcamalarında verimliliği artırmak ve mevzuata aykırı harcamaları denetlemek için yapay zeka destekli sistemler kullanacaklarını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mevzuata aykırı harcamalar için denetim ve inceleme süreçleri başlatarak kamu harcamalarında verimliliği ve hesap verebilirliği önceliklendiriyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak ve tasarruf tedbirlerini izlemek için yapay zeka destekli sistemlerle şeffaflığı artırıyor, mali disiplini güçlendiriyoruz. Mevzuata aykırı harcamalar için denetim ve inceleme süreçleri başlatarak kamu harcamalarında verimliliği ve hesap verebilirliği önceliklendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

Alevlerin arasında kaldılar! Orman ekibi son anda böyle kurtuldu
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.