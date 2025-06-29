Bakan Şimşek: Kamu Harcamalarında Verimlilik ve Hesap Verebilirlik Öncelikli

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mevzuata aykırı harcamalar için denetim ve inceleme süreçleri başlatarak kamu harcamalarında verimliliği ve hesap verebilirliği önceliklendiriyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak ve tasarruf tedbirlerini izlemek için yapay zeka destekli sistemlerle şeffaflığı artırıyor, mali disiplini güçlendiriyoruz. Mevzuata aykırı harcamalar için denetim ve inceleme süreçleri başlatarak kamu harcamalarında verimliliği ve hesap verebilirliği önceliklendiriyoruz" ifadelerini kullandı.