Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni yıla ilişkin önemli mesajlar verdi. 2026'da enflasyonun yüzde 20'nin altına düşmesini beklediklerini ifade eden Bakan Şimşek "Özellikle dar ve sabit gelirli insanlarımızın güçleneceği bir yıl olacak. Ekonomide toparlanma olacak. Deprem bölgesinin inşası ve ihyası tamamlanacak. Bütçede disiplin pekişlenecek. Ve finansal istikrar ile ilgili endişelerin, tereddütlerin daha da azalacağı bir yıl" dedi.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında enflasyonun yüzde 20'nin altına düşmesini beklediklerini söyledi.
  • Son 47 yılda terörle mücadeleye yaklaşık 2 trilyon dolar harcandığını belirtti.
  • Terörün sona ermesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Türkiye'nin yeni büyüme motoru olacağını ifade etti.

Batman Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, törende "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ziyaret öncesinde Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Şimşek, ekonomi programı ve 2026 yılına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"PAHALILIK DAHA AZ HİSSEDİLECEK"

Bakan Şimşek, 2026 yılında uygulanan ekonomi programının somut sonuçlarının daha net hissedileceğini belirterek, enflasyonun yüzde 20'nin altına düşmesini beklediklerini söyledi. Şimşek, "2026, pahalılığın daha az hissedileceği, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın ekonomik olarak güçleneceği bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

Ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını vurgulayan Şimşek, büyümenin 2026'da bir miktar daha artacağını belirtti. Deprem bölgesindeki yeniden inşa ve ihya çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanacağını, bütçe disiplininin daha da güçleneceğini dile getiren Şimşek, finansal istikrara yönelik endişelerin de azalacağını kaydetti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN YENİ DÖNEM

"Terörsüz Türkiye" sürecine özel bir parantez açan Bakan Şimşek, bu sürecin ekonomik kalkınma açısından üç boyutlu bir kazanım sağlayacağını söyledi. Son 47 yılda terörle mücadeleye yaklaşık 2 trilyon dolar harcandığını hatırlatan Şimşek, terörün sona ermesiyle birlikte ülke kaynaklarının kalkınmaya ve özellikle bölgesel gelişmeye yönlendirileceğini ifade etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun altyapı, eğitim ve insan kaynağı yatırımları açısından önemli destekler aldığını ancak güvenlik endişeleri nedeniyle özel sektör yatırımlarının istenen seviyeye ulaşamadığını belirten Şimşek, "Terörsüz Türkiye ile birlikte Doğu ve Güneydoğu, Türkiye'nin yeni büyüme motoru olacak. Genç nüfus, verimli topraklar ve elverişli iklim sayesinde bu bölgeler yeni imalat ve sanayi merkezleri haline gelecek" dedi.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE KOMŞULARLA İLİŞKİLER

Türkiye'nin çevre coğrafyasının uzun süredir istikrarsızlık ve çatışmalarla anıldığını ifade eden Şimşek, terörün sona ermesiyle sadece Türkiye'nin değil, bölgenin tamamının ekonomik entegrasyon yoluyla ayağa kalkacağını vurguladı. Refah artışının ön şartının güvenlik ve istikrar olduğunun altını çizen Şimşek, komşu ülkelerle ilişkilerde de yeni bir dönemin mümkün olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin sanayi, üretim ve kalkınma alanlarında bölgesine kıyasla daha ileri bir noktada bulunduğunu söyleyen Bakan Şimşek, bu avantajın terörsüz bir ortamda hem ülke ekonomisine hem de bölgesel barışa katkı sağlayacağını ifade etti.

500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFerhat Güven:

Haber YorumlarıGüray Dilli:

2026 yılı Bütçesini gördük. Borçları kim ödeyecek , vatandaş , yani biz. Ücret ve maaşlara bunların üzerinde bir zam yapın da dostlar alışverişte görsün...

