Bakan Şimşek: Ekonomimiz ılımlı büyüme ve dezenflasyon sürecinde

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor. İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor. İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu. Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz. Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz" dedi.