Bakan Şimşek: Ekonomimiz ılımlı büyüme ve dezenflasyon sürecinde

Bakan Şimşek: Ekonomimiz ılımlı büyüme ve dezenflasyon sürecinde
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin ilk çeyrekte yıllık yüzde 2 büyüdüğünü ve cari açığın milli gelire oranının yüzde 0,9 seviyesinde sürdürülebilir olduğunu açıkladı. Bakan, dezenflasyon sürecinde gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor. İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor. İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu. Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz. Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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