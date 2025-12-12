Haberler

Bakan Şimşek: "Enerji fiyatları ve ihracat cari dengeyi destekleyecek"

Bakan Şimşek: 'Enerji fiyatları ve ihracat cari dengeyi destekleyecek'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayı cari denge verilerini değerlendirerek, enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansının cari dengeyi desteklemesini beklediklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansımızın cari dengeyi desteklemesi bekleniyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekim ayı cari denge verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, ekonomi yönetiminde elde kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal reformları kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Ekim ayında cari denge 0,5 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 22 milyar dolar ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti. Altın hariç cari açık program döneminde belirgin şekilde iyileşti. Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan ve son dönemde fiyatı yükselen altın, artan dış ticaret açığında etkili oldu. Ekim ayında altın hariç cari denge 3,2 milyar dolar fazla verirken yıllık açık 2,6 milyar dolar gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansımızın cari dengeyi desteklemesi beklenirken elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal reformları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." - ANKARA



