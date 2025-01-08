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Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

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MÜSİAD "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programına katıldı. Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada dönemin en önemli önceliğinin dar gelirli vatandaşların ve ilk defa konut alacakların konuta erişimi olduğunu söyledi.

"DAR GELİRLİ VATANDAŞIMIZ İLK KONUTUNU ALACAK"

Bakan Şimşek'in açıklamalarından ilgili bölüm şu şekilde:"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız. Gıda arzı artırmak da öncelik alanlarımızdandır. Enerjide önemli bir sübvansiyon var, devam ettiriyoruz, hem elektrik hem de doğal gazda. Yenilenebilir enerjiye öncelik veriyoruz. İç talepte bir yavaşlama oldu, net ihracatın katkısı artıya dönecek, nispeten düşük ama enflasyon ve dış açık yaratmayan geçici olarak daha makul gideceğiz, daha sonra yüksek büyümenin temellerini sağlayacağız demiştik. Ekonomik aktiviteye baktığımızda resmi iyi okumak lazım, Türkiye ekonomisinin %77'si sanayi dışı sektörler, hizmet sektöründe büyüme güçlü. Kısa vadede imalat sanayiinde geçici sınırlı bir düzeltme vardı, genel olarak reel kesim güven endeksi, kapasite endeksi, nereye bakarsanız bakın son birkaç aydır iyileşme başladı. İstihdam bizim için en önemli gösterge, son bir yılda 1 milyon kişiye istihdam sağlandı, imalat sanayii ve belli alanlarında sıkıntı olduğunun farkındayız, ancak ekonominin geneli için kötümser olmak için neden yok. "Rekabet gücünü kaybettik" korkuları var, AB ithalatında düşüş var, Türkiye'nin AB'ye ihracatında düşüş yok, artış var. Yaşadığımız bazı sıkıntıları rekabet gücünden çok küresel gelişmelere bağlamakta fayda var."

Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımustafa şimşir:

Güler misin ağlar mısın ya

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Ha bire müjdeli (!) haber vereceğimize asgari ücret,emekli maaşlarında iyileşmeye gidin.Bari bir inandırıcılığınız olsun.Milleti tam koyun zannettiniz

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

dar gelirli demek asgari ücretli ve maaşı 30 000 tl altındakiler demektir,bu maaşı ve ücreti alan asla ve asla konut sahibi olamaz,bakan hayal dünyasında siyaset yapıyor,diyecekki birde evli olanlara ev var diyecek,bu parayla evli olan ancak karnını dahi doyuramaz,

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Haber YorumlarıKmal e:

her sene başı aynı masal

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Haber YorumlarıYasin Göksel:

peşinatsız tokiler olmalı ki dar gelirliyi düşündüğünüzde inanalım

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Haber Yorumlarımusa:

Aynı numarayla Kayaşehir bölgesini peşkeş çektiler şimdi sıra hangi arazilerde acaba?

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Haber YorumlarıRamazan Yildirim:

siktir git yalancı bakan derlerse inanma biz seni yinede seviyoruz..:)))

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Haber Yorumlarıkurân-ı azîmüşşân Dinle anla:

Bu haber ülkenin %80'ini ilgilendiriyor.

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Haber YorumlarıUnknown 123:

Isde böyle Halkci olunur, milyarlik heykel dikmekle degil

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