Bakan Şimşek: Dünya Bankası ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırdı, beklentiler iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan 3,1'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek "Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA BANKASI BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Dünya Bankası'nın Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısınında, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl yüzde 3,6 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Dünya Bankası ocak ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,6 ve 2026'da yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisi için bu yıl öngörülen görece ılımlı büyümenin sıkı para politikası, beklenen mali konsolidasyon ve artan belirsizlik ortamında zayıf küresel ekonomik aktivitenin etkilerini yansıttığı belirtilen raporda, bu yılki büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonun ise büyük ölçüde 2024'ün dördüncü çeyreğinde beklenenden güçlü gerçekleşen büyüme ve küresel petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığı aktarıldı. Raporda, 2026 ve 2027'de özel tüketimin, devam eden dezenflasyonun da desteğiyle büyümenin ana itici gücü olmaya devam etmesinin beklendiği, ancak ihracat büyümesinin, liranın reel olarak değer kazanması, Avro Bölgesi'ndeki zayıf talep ve büyük ekonomilerde ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik nedeniyle sınırlı kalacağının öngörüldüğü belirtildi.

BAKAN ŞİMŞEK: BEKLENTİLER İYİLEŞİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Bakan Şimşek "Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor.

"POLİTİKALARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70'inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."