Mehmet Şimşek, Doha Forumu'nda konuştu: 'Türkiye ekonomisinde bütçe açığı yüzde 3'e geriledi'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doha Forumunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomik gelişmelerini ve enflasyon sorununu ele aldı. Bütçe açığının azaldığını, işsizliğin tek haneli seviyede olduğunu belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 23'üncü Doha Forumu kapsamında 'Şok Dalgaları ve Güvenlik Ağları: Kesinti Çağında Ticareti Yeniden Düşünmek' başlıklı panelde konuştu. Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinde son 2,5 yılda bütçe açığının yüzde 3 seviyesine gerilediğini ve borç stokunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 24'e düştüğünü belirterek, "Cari açık büyük ölçüde ortadan kalktı. Son 2,5 yılda brüt rezervimiz 120 milyar dolar arttı, kur korumalı mevduat 140 milyar dolar azaldı" dedi.

Türkiye'de ekonomik büyümenin son 25 yılda yüzde 5,5 seviyesinde olduğunu ancak bugün yüzde 3-4 civarında gerçekleştiğini söyleyen Şimşek, "Bu büyüme oranları mütevazı ancak yönetilebilir. İşsizlik de tek haneli seviyede. En büyük sorun hala enflasyon. Enflasyon yüzde 70'lerin ortasından yüzde 31'e indi ve tek haneye de inecek. Şimdi asıl konu, tüm bu kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal dönüşümdür. Sayın Cumhurbaşkanımız 2026'yı 'yapısal reformlar' yılı ilan etti ve bu konuda çok iyimserim" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin hizmet ihracatında dünyada ilk 20 ülke içinde olduğunu ve bir turizm destinasyonu olarak hizmet sektöründeki fazlayı sürdürmek istediklerini de bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
