Bakan Şimşek: Dezenflasyon Önceliğimiz

Bakan Şimşek: Dezenflasyon Önceliğimiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ve dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalar sayesinde küresel gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katılımcıları anketi verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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