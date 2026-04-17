Bakan Şimşek, COP31 Eylem Gündemi'nin detaylarını paylaştı Açıklaması

"COP31, taahhütlerin ötesine geçmeli ve gerçek, ölçülebilir sonuçlar ortaya koymalı. İklim eylemini büyüme, istihdam ve rekabet gücünün motoru olarak görüyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İklim Eylemi için Maliye Bakanları Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'nda COP31 gündem taslağını sunduklarını belirterek, eylem gündeminin 9 öncelik etrafında şekillenmeye başladığını ifade etti.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin COP31 Eylem Gündemi'nin detaylarını paylaştı.

İklim Eylemi için Maliye Bakanları Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'nda COP31 gündem taslağını sunduklarını bildiren Şimşek, koalisyonun Stratejik Çalışma Programı'nın Türkiye'nin COP31 öncelikleriyle güçlü bir şekilde örtüştüğünü kaydetti.

Gündemin Almanya'nın Bonn kentinde kesinleşeceğini belirten Şimşek, COP31 Eylem Gündemi'nin 9 öncelik etrafında şekillenmeye başladığını aktardı.

Bakan Şimşek, "Sıfır Atık: Döngüsel ekonomi ve metan azaltımı", "Gençlik ve Eğitim: Yeşil beceriler ve iklim okuryazarlığı", "Gıda Güvenliği: İklime dayanıklı tarım", "Yeşil Sanayileşme: Büyümeden ödün vermeden sanayinin karbonsuzlaştırılması", "Temiz Enerjiye Geçiş: Elektrifikasyon ve akıllı şebekeler", "Dayanıklılık: Akdeniz'den Pasifik'e kadar savunmasız ekosistemlerin korunması", "İklime Dayanıklı Şehirler: Sürdürülebilir altyapı ve kentsel risk yönetimi", "Okyanuslar ve Denizler: Kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması", "İklim Eylemi Uygulama Mekanizması (CAIM): Ulusal Katkı Beyanlarını (NDC) yatırıma hazır çerçevelere dönüştürme" başlıklarının bu öncelikler olduğunu bildirdi.

Avustralya ile yakın işbirliği içinde çalışıldığına işaret eden Şimşek, hedefler ile eylemler arasındaki uçurumu kapatmaya odaklandıklarını vurguladı.

Şimşek, "COP31, taahhütlerin ötesine geçmeli ve gerçek, ölçülebilir sonuçlar ortaya koymalı. İklim eylemini büyüme, istihdam ve rekabet gücünün motoru olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
