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Şimşek: Cari açık sürdürülebilir, kazanımları kalıcı yapacağız

Şimşek: Cari açık sürdürülebilir, kazanımları kalıcı yapacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziranda yıllıklandırılmış cari açığın 38,9 milyar dolar olduğunu, ikinci çeyrekte milli gelire oranının %2,3 olacağını ve cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için politikaları sürdüreceklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari dengede elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için verimlilik ve dönüşüm odaklı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ait ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, haziran ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 194 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon dolar fazla verdi.

Yıllıklandırılmış cari açık verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, yılın ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi. Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Haziranda yıllıklandırılmış cari açık 38,9 milyar dolar oldu. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. Dış finansmana erişimdeki güçlü görünüm, program döneminde tesis ettiğimiz güvenin önemli bir göstergesidir. Son bir yılda dış borç çevirme oranları bankacılık sektöründe yüzde 161, reel sektörde yüzde 246 gerçekleşti. Cari dengede elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için verimlilik ve dönüşüm odaklı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Cari dengede elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için verimlilik ve dönüşüm odaklı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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